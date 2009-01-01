2 фев 2018



Don DOKKEN о новой песне DOKKEN В ходе недавнего разговора в "The Classic Metal Show" DON DOKKEN рассказал о новой песне группы:



«Я очень доволен. И считаю, что она звучит очень по-DOKKEN'овски. Такой классический дух 1980-х. Было приятно и свежо слышать, как Jeff и Mick поют партии бэков. Они написали песню, полагаю, George и Jeff. Меня не было — это их творение. И когда они её мне показали, я не был на седьмом небе от счастья. Она была медленна и меланхолична, однако George любит играть такой тяжёлый грув — "Heaven Sent"-овый. Jeff написал текст, Jeff написал все партии вокала, и я просто сказал: "Мне она не нравится". И добавил: "Если мы собираемся снимать клип после двадцатилетней паузы, я считаю, что песня должна быть убойной и рок-н-ролльной". Так что я сделал то, что сделал, и предложил: "А почему бы не придать этой малышке ускорения? И дайте мне над ней поработать. Дайте мне добавить туда текстов, припев и дошлифовать её. И если, парни, она вам не понравится, мы останемся с той версией, что есть у вас сейчас". В итоге я отправился домой к Jeff'y, в его домашнюю студию, и написал за 30 минут с нуля текст, написал всю песню где-то за полчаса. И я просто написал, сказал, сделал, спел и потом послушал. И где-то через неделю после я подумал: "Хммм... Это очень хорошо. Немного негативно. Немного пустить слезу над стаканчиком". Лирика была для меня немного перебором: "О, ты меня любила, ты бросила меня, вот же сучка" — ну в таком духе. Так что я всё поменял, сделал более позитивным. Кое-что поменял и спросил их: "Итак, что ты думаешь по этому вопросу, Jeff?" И я поставил её George'y, и всем понравилась новая версия — так она и получилась».















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