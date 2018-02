2 фев 2018



Гитарист JUDAS PRIEST о новом альбоме Гитарист JUDAS PRIEST Richie Faulkner недавно беседовал с Rock Overdose — небольшие выдержки из интервью доступны ниже.



О новом альбоме:



«Я очень доволен и думаю, что мы все как группа довольны. Мы вложили огромное количество работы, энергии и страсти в эту пластинку. Мы в начале месяца выпустили одну песню, и журналисты уже слышали альбом, так что начинаем получать отзывы от людей, и пока всех переполняет восторг, что, в свою очередь, наполняет всех нас ещё большим воодушевлением за всех тех, кто услышит и остальное и будет слушать его в машине и где-то ещё, где обычно слушает. Так что мы ещё больше рады, что до даты выхода всё ближе и все смогут послушать новые песни, нашу новую работу, и потом мы поедем в тур. Так что это невероятно захватывающее время для JUDAS PRIEST!»



О новом альбоме по сравнению с "Redeemer Of Souls":



«Очень сложно сказать, потому что мы сейчас слишком близки с новым альбомом. Мы писали песни, мы записывали их, мы жили ими определённое время, так что очень трудно объективно его оценивать. Но очевидно, что это прогресс. Все об этом говорят, но я сам считаю, что этот альбом лучше прошлого. Если бы было иначе, то какой смысл его выпускать? Так что мы хотели сделать что-то, что будет лучше, что будет отличаться, — то, что будет классическим JP и одновременно с тем современным JP для 2018 года. И я думаю, мы достигли поставленной цели. Мы любим эти песни. И я думаю, что это нашло отражение — когда вы будете слушать пластинку, вы услышите это в звучании песен. Так что да, чувак, я думаю, что это отличная пластинка: я невероятно ей горжусь. Я знаю, что мы все невероятно ей гордимся, и надеюсь, что поклонники ее также полюбят».



Чем отличался процесс создания и записи по сравнению с "Redeemer Of Souls":



«Лично было то же самое, что в записи идей, что в сборе идей. Это немного отличалось в аспекте моего подхода к гитарной работе, но в плане звучания и записи всё то же самое. "Redeemer Of Souls" продюсировали Glenn Topton и Mike Exeter. Относительно нового мы подумали: "Что мы можем сделать иного? Как отличаться от "Redeemer Of Souls"?" И продюсеры были одним из этих пунктом. Так что мы вновь пригласили Mike'a, а также взяли Tom'a Allom'a и Andy Sneap'a. Так что в этот раз было два продюсера — один из классической эпохи PRIEST и второй современный продюсер. И это было круто, отличный брак. Они оба замечательные продюсеры. и знаете, всё могло быть совсем не так радужно. Могла быть война эго, они каждый могли тянуть одеяло на себя, и мы сами не знали, сработает всё или нет. Но скажу так: всё получилось как нельзя круто. Tom более классический продюсер, он определённым образом делает многие вещи, в то время как Andy Sneap всё делает иначе, и они просто фантастически сработались. И они оба были непреклонны в том, чтобы мы все собрались в одной комнате с тем материалом, что у нас есть, и мы сыграли им его, и мы репетировали при них, и мы осознали, что песни вышли, и что им нужно — выход музыки естественным путём в момент исполнения для людей — вот что они хотели вернуть в наше звучание. И я не думаю, что PRIEST это делали с момента релиза "Painkiller" — так сказал Travis, он сказал, что тогда они так делали в последний раз. И я думаю, что это оказало влияние на песни, оказало влияние на дух и энергетику конечного результата. Так что кое-что у нас было по-другому, что нашло серьёзное отражение в финальном результате».



О том, намеренно ли PRIEST прослушивали ранние записи для вдохновения при создании нового альбома:



«Не думаю, что это был сознательный шаг; мы не стараемся вновь вернуться в прошлое. Но я считаю, что это естественная характеристика музыки JUDAS PRIEST. мы стараемся идти вперёд и хотим звучать соответствующим образом для 2018 года. Конечно, в музыке JUADS PRIEST есть определённые элементы, которые звучат так, как будто они взяты из "Defenders Of The Faith". Но чувак, я же сам фанат. Мы все любим PRIEST, мы все росли на PRIEST, и мы идентифицируем PRIEST с различными этапами нашей жизни и разными альбомами. Так что такое всегда будет. Но определённо не главная цель воссоздание 1986 года. Мы делаем то, что делаем, мы идем вперёд, и уже удел слушателей делать подобные выводы и проводить такие параллели. И мы всегда это делаем — я слушаю "Painkiller" и слышу связь с "Rapid Fire" или другими песнями время от времени. Вы можете услышать связь в песнях за всю карьеру — то же самое и здесь. Но совершенно точно это не был сознательный шаг».















