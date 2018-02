1 фев 2018



RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS В ходе разговора в программе "Trunk Nation" у RICHIE KOTZEN'a спросили, разговаривал ли он с Mike'ом Portnoy и Billy Sheehan'ом о новом альбоме THE WINERY DOGS:



«Мы, по сути, не общались. На текущий момент каждый занят чем-то своим. Но думаю, что мы все понимаем, что в какой-то момент вновь соберемся. Мы не забили на проект».



По словам Richie, именно его желание вернуться к сольной карьере вынудило THE WINERY DOGS взять паузу:



«Я хотел вернуться к тому, чем занимался всю свою жизнь, то есть создавать и записывать свои пластинки. В идеальном варианте я думал, что именно сейчас будет самое время вернуться к делам WINERY DOGS, потому как в прошлом году я был занят своим сольником. Но они создали новую команду».











