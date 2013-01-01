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*The Winery Dogs*



1 фев 2018 : 		 RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS

18 окт 2017 : 		 Винил от THE WINERY DOGS выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

29 июн 2017 : 		 Фрагмент нового DVD THE WINERY DOGS

3 июн 2017 : 		 Концертный релиз THE WINERY DOGS увидит свет в августе

12 апр 2017 : 		 В новый DVD THE WINERY DOGS войдет ЕР с нереализованным материалом

7 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

3 апр 2017 : 		 RICHIE KOTZEN о будущем THE WINERY DOGS

9 окт 2016 : 		 THE WINERY DOGS в Мексике

29 июн 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут новый альбом

26 май 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

13 май 2016 : 		 THE WINERY DOGS запишут концерт в Чили

21 апр 2016 : 		 THE WINERY DOGS сыграли для японского радио

5 фев 2016 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

3 фев 2016 : 		 THE WINERY DOGS почтили память Дэвида Боуи

15 янв 2016 : 		 Кавер-версия Дэвида Боуи от THE WINERY DOGS

16 дек 2015 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

12 ноя 2015 : 		 Акустика от THE WINERY DOGS

6 ноя 2015 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

18 окт 2015 : 		 THE WINERY DOGS в акустике

14 окт 2015 : 		 THE WINERY DOGS в акустике

13 окт 2015 : 		 Успехи в чартах THE WINERY DOGS

6 окт 2015 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

25 авг 2015 : 		 Новая песня THE WINERY DOGS

13 авг 2015 : 		 Новый альбом THE WINERY DOGS выйдет в октябре

4 июл 2015 : 		 THE WINERY DOGS заканчивают работу

3 июн 2015 : 		 THE WINERY DOGS приступили к записи

3 фев 2015 : 		 RICHIE KOTZEN обещает "славный" второй альбом THE WINERY DOGS

30 янв 2015 : 		 RICHIE KOTZEN о статусе THE WINERY DOGS

20 янв 2015 : 		 THE WINERY DOGS: фото из студии

1 янв 2015 : 		 THE WINERY DOGS готовят песни для второго альбома

1 авг 2014 : 		 THE WINERY DOGS в WAAF

30 июн 2014 : 		 Видео полного выступления THE WINERY DOGS

14 май 2014 : 		 Акустика от THE WINERY DOGS

13 май 2014 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

10 апр 2014 : 		 Концертный трек от THE WINERY DOGS

8 апр 2014 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

27 мар 2014 : 		 THE WINERY DOGS исполнили новую песню

23 янв 2014 : 		 THE WINERY DOGS выпустят делюкс-версию дебютного альбома

4 дек 2013 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

8 окт 2013 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

3 окт 2013 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

21 сен 2013 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

12 авг 2013 : 		 Акустика от THE WINERY DOGS

5 авг 2013 : 		 THE WINERY DOGS отыграли первое шоу в США

4 авг 2013 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

27 июл 2013 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

26 июл 2013 : 		 Видео с выступления THE WINERY DOGS

21 июл 2013 : 		 Акустика от THE WINERY DOGS

2 июн 2013 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

22 май 2013 : 		 LOUD & PROUD RECORDS выпустят новый альбом THE WINERY DOGS

16 май 2013 : 		 Новая песня THE WINERY DOGS

14 май 2013 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

22 апр 2013 : 		 Новое видео THE WINERY DOGS

25 мар 2013 : 		 Логотип и фотография THE WINERY DOGS

23 мар 2013 : 		 PORTNOY, KOTZEN, SHEEHAN в THE WINERY DOGS

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|||| 1 фев 2018

RICHIE KOTZEN о THE WINERY DOGS

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В ходе разговора в программе "Trunk Nation" у RICHIE KOTZEN'a спросили, разговаривал ли он с Mike'ом Portnoy и Billy Sheehan'ом о новом альбоме THE WINERY DOGS:

«Мы, по сути, не общались. На текущий момент каждый занят чем-то своим. Но думаю, что мы все понимаем, что в какой-то момент вновь соберемся. Мы не забили на проект».

По словам Richie, именно его желание вернуться к сольной карьере вынудило THE WINERY DOGS взять паузу:

«Я хотел вернуться к тому, чем занимался всю свою жизнь, то есть создавать и записывать свои пластинки. В идеальном варианте я думал, что именно сейчас будет самое время вернуться к делам WINERY DOGS, потому как в прошлом году я был занят своим сольником. Но они создали новую команду».



RICHIE KOTZEN Says 'Now Would Have Been The Perfect Time' For THE WINERY DOGS To Regroup



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