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BRIAN JOHNSON: «Я отлично провёл время с AC/DC » BRIAN JOHNSON в интервью The Sunday Times поговорил о своей страсти к машинам и проблемам со слухом, закончившим его тридцатишестилетнее пребывание в AC/DC:



«На сцене тебе всё сложнее и сложнее слышать гитары, даже основу, и я по сути работал по памяти. А я не из тех парней, кто готов идти на обман. То, как я смотрю на свое пребывание в команде, — было круто!»











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