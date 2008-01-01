Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [75]
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [58]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [42]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [39]
*Новое видео MACHINE HEAD [37]
*
[= ||| все новости группы



*AC/DC*



2 фев 2018 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я отлично провёл время с AC/DC»

13 янв 2018 : 		 Вечер памяти гитариста AC/DC пройдет в феврале

4 дек 2017 : 		 Видеонарезка памятных моментов из жизни Малкольма Янга

30 ноя 2017 : 		 Музыка AC/DC взлетела в чартах BILLBOARD после смерти Малкольма Янга

28 ноя 2017 : 		 Гитариста AC/DC похоронили в Сиднее

23 ноя 2017 : 		 Похороны гитариста AC/DC состоятся в следующий вторник

20 ноя 2017 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Малькольма Янга

20 ноя 2017 : 		 Лидер FOO FIGHTERS о Малькольме Янге

19 ноя 2017 : 		 Музыканты SCORPIONS, NICKELBACK, SLIPKNOT, KORN, MEGADETH о смерти гитариста AC/DC

18 ноя 2017 : 		 Умер Малькольм Янг (AC/DC)

23 окт 2017 : 		 Умер старший из братьев Янг

5 авг 2017 : 		 Трейлер к фотокниге AC/DC

31 июл 2017 : 		 BRIAN JOHNSON попал в аварию на автогонках

21 июл 2017 : 		 Фотокнига AC/DC выйдет осенью

14 май 2017 : 		 AXL ROSE присоединился к BILLY JOEL для исполнения кавер-версии AC/DC

7 апр 2017 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC о том, нужно ли записывать альбом с Axl'ом

24 мар 2017 : 		 Организаторы испанского концерта AC/DC были оштрафованы

27 дек 2016 : 		 «Каминная» версия песни AC/DC "Mistress For Christmas"

12 дек 2016 : 		 Фотокнига AC/DC выйдет в 2017

1 дек 2016 : 		 Музыканты AC/DC в списке Форбс

19 ноя 2016 : 		 Вокалист AC/DC на альбоме THE GREG BILLINGS BAND

22 сен 2016 : 		 Басист AC/DC: «Настал момент уйти»

22 сен 2016 : 		 Видео с выступления AXL/DC

19 сен 2016 : 		 Видео с выступления AXL/DC

15 сен 2016 : 		 Видео с выступления AXL/DC

15 сен 2016 : 		 AC/DC отметили окончание тура

10 сен 2016 : 		 Видео с выступления AXL/DC

9 сен 2016 : 		 Менеджер AXL'a ROSE критикует фанатов AC/DC

3 сен 2016 : 		 Видео с выступления AXL/DC

31 авг 2016 : 		 Видео с выступления AXL/DC

29 авг 2016 : 		 AXL/DC открыли тур в США

16 авг 2016 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC работает над бывшей песней AC/DC

15 авг 2016 : 		 Оригинальный вокалист исполняет AC/DC

13 авг 2016 : 		 RICK ASTLEY исполняет AC/DC

2 авг 2016 : 		 ANGUS YOUNG о будущем AC/DC

25 июл 2016 : 		 Гитарист ACCEPT об AXL/DC

22 июл 2016 : 		 AXL ROSE: «У каждого своя история с AC/DC»

20 июл 2016 : 		 TOM KEIFER «был бы рад получить приглашение в AC/DC»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS об AXL/DC

8 июл 2016 : 		 Басист AC/DC планирует уйти из группы

8 июл 2016 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC не против занять место BRIAN'a JOHNSON'a

7 июл 2016 : 		 Басист AC/DC о своей роли в группе

3 июл 2016 : 		 Нынешний гитарист AC/DC не хотел бы слепо копировать MALCOLM YOUNG'a

3 июл 2016 : 		 Записи бывшей группы вокалиста AC/DC увидят свет

17 июн 2016 : 		 THE LOUNGE KITTENS опубликовали кавер на AC/DC

16 июн 2016 : 		 Видео с тринадцатого выступления AXL/DC

13 июн 2016 : 		 Видео с двенадцатого выступления AXL/DC

12 июн 2016 : 		 AC/DC представили фирменную текилу

10 июн 2016 : 		 Видео с одиннадцатого выступления AXL/DC

6 июн 2016 : 		 Рассказ о текущей сцене AC/DC

5 июн 2016 : 		 Видео с десятого выступления AXL/DC

4 июн 2016 : 		 Бывший вокалист AC/DC может вернуться на сцену

4 июн 2016 : 		 Видео с девятого выступления AXL/DC

3 июн 2016 : 		 Вокалист AC/DC больше не хочет раздавать автографы

2 июн 2016 : 		 Музыканты AC/DC о новой энергетике

31 май 2016 : 		 Видео с восьмого выступления AXL/DC

30 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта AC/DC

28 май 2016 : 		 Спикер Палаты представителей Конгресса США об AXL/DC

27 май 2016 : 		 Видео с седьмого выступления AXL/DC

26 май 2016 : 		 Гитарист AC/DC: «AXL ROSE отлично справляется со своей работой!»

26 май 2016 : 		 AXL ROSE получил совет от AC/DC как одеваться

26 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта AC/DC

26 май 2016 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «Axl справляется на отлично!»

25 май 2016 : 		 Песня AC/DC появилась в рекламе сети американских закусочных

23 май 2016 : 		 AC/DC показали свои пушки

23 май 2016 : 		 Видео с шестого выступления AXL/DC

22 май 2016 : 		 Бывший вокалист AC/DC ни о чём не жалеет

21 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта AC/DC

20 май 2016 : 		 Видео с пятого выступления AXL/DC

18 май 2016 : 		 CHRIS SLADE: "Цените текущий состав AC/DC!"

17 май 2016 : 		 Видео с четвёртого выступления AXL/DC

14 май 2016 : 		 Видео с третьего выступления AXL/DC

14 май 2016 : 		 Бывший барабанщик AC/DC сомневается в легитимности текущего состава группы

13 май 2016 : 		 Официальное видео с концерта AC/DC

12 май 2016 : 		 Бывший вокалист AC/DC встретится с Stephen'ом Ambrose'ом

11 май 2016 : 		 Видео со второго выступления AXL/DC

10 май 2016 : 		 AXL ROSE заслужил публичное извинение от британских рок-журналистов после первого выступления в составе AC/DC

8 май 2016 : 		 Видео полного выступления AXL/DC

7 май 2016 : 		 Саундчек Axl/DC

7 май 2016 : 		 AXL ROSE готов продолжить с AC/DC если будет нужно

7 май 2016 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER спел бы с AC/DC

7 май 2016 : 		 ANGUS YOUNG: Brian не был уволен из AC/DC

7 май 2016 : 		 AXL ROSE о своем появлении в AC/DC

7 май 2016 : 		 Создатель ушных микрофонов сказал, что может помочь вернуться на сцену вокалисту AC/DC

6 май 2016 : 		 Axl/DC приглашают на концерт

4 май 2016 : 		 Семь тысяч бельгийских фэнов AC/DC отказались от похода на концерт группы с AXL ROSE'ом

3 май 2016 : 		 AXL ROSE репетирует с AC/DC

1 май 2016 : 		 Открытие памятника покойному вокалисту AC/DC

30 апр 2016 : 		 Участник трибьют-группы AC/DC об Axl/DC

29 апр 2016 : 		 Покойному вокалисту AC/DC установят новый памятник в Шотландии

27 апр 2016 : 		 Лондонским поклонникам AC/DC дали возможность вернуть деньги за свои билеты

26 апр 2016 : 		 AXL ROSE назвал свою любимую песню AC/DC

21 апр 2016 : 		 EDDIE TRUNK о ситуации в AC/DC

19 апр 2016 : 		 BRIAN JOHNSON объяснил причины своего ухода из AC/DC

19 апр 2016 : 		 Биограф AC/DC назвал нынешнюю смену вокалиста "худшим решением за всю историю группы"

19 апр 2016 : 		 ALICE COOPER: «AXL ROSE отлично подходит для AC/DC»

18 апр 2016 : 		 AC/DC рассматривали вариант в лице вокалиста BACK IN BLACK

17 апр 2016 : 		 Гитарист AC/DC выступил с GUNS N' ROSES

17 апр 2016 : 		 AXL ROSE стал новым вокалистом AC/DC

15 апр 2016 : 		 Логотип AC/DC оказался на новом платье от GUCCI

12 апр 2016 : 		 Гитарист ANTHRAX предложил AC/DC распасться

12 апр 2016 : 		 Фронтмен DROWNING POOL не понимает как можно не любить AC/DC

12 апр 2016 : 		 Фронтмен HATEBREED хочет видеть в AC/DC вокалиста ACCEPT

29 мар 2016 : 		 AC/DC и AXL ROSE репетируют вместе

26 мар 2016 : 		 Сын основателя AC/DC подтвердил, что AXL ROSE будет петь в группе

25 мар 2016 : 		 AXL ROSE будет петь в AC/DC?

23 мар 2016 : 		 Друг вокалиста AC/DC корит себя за длинный язык

19 мар 2016 : 		 Оперная дива спела AC/DC

16 мар 2016 : 		 AC/DC пока не выгнали BRIAN JOHNSON'a из группы

16 мар 2016 : 		 Фронтмен KROKUS тоже хочет стать вокалистом AC/DC

15 мар 2016 : 		 AC/DC выгнали BRIAN JOHNSON'a из группы?

13 мар 2016 : 		 Фронтмен THE HIVES хочет стать вокалистом AC/DC

10 мар 2016 : 		 Бывший вокалист AC/DC не прочь вернуться в группу

8 мар 2016 : 		 AC/DC отложили тур из-за проблем со здоровьем вокалиста

27 фев 2016 : 		 Видео полного выступления AC/DC

24 фев 2016 : 		 AC/DC возглавили недельный чарт 'Hot Tours'

12 фев 2016 : 		 Выходит специальная серия бурбона и колы от AC/DC

7 фев 2016 : 		 Видео с выступления AC/DC

31 дек 2015 : 		 AC/DC продали в 2015 больше всех билетов

28 дек 2015 : 		 Альбом AC/DC возглавил чарты Billboard

29 ноя 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

20 ноя 2015 : 		 AC/DC приняли в зал славы Виктории

5 ноя 2015 : 		 AC/DC выступили в родном городе

30 сен 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

23 сен 2015 : 		 Линейку пива AC/DC представят в Австралии

20 сен 2015 : 		 Кто не скачет - тот не любит AC/DC

11 сен 2015 : 		 Поклонники собрали денег на памятник Бону Скотту

9 сен 2015 : 		 Фронтмен AC/DC об уходе группы на покой

4 сен 2015 : 		 AC/DC попали в чарты "Hot Tours"

24 авг 2015 : 		 AC/DC открыли североамериканский тур

21 авг 2015 : 		 AC/DC работают с PHILIPS

4 авг 2015 : 		 Dee Snider, Joe Lynn Turner, Michael Kiske исполняют AC/DC

22 июл 2015 : 		 AC/DC получат награду с изображением себя в виде персонажей Angry Birds

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

3 июл 2015 : 		 Музыканты IN FLAMES, SOULFLY, ALICE COOPER, FIVE FINGER DEATH PUNCH, THE ANSWER исполняют AC/DC

30 июн 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

25 июн 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

16 июн 2015 : 		 AC/DC войдут в THE AGE MUSIC VICTORIA HALL OF FAME

11 июн 2015 : 		 Тур менеджер AC/DC: «Возвращение Rudd'a пока не планируется»

7 июн 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

5 июн 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

1 июн 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

20 май 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

20 май 2015 : 		 Вокалист AC/DC в "Cars That Rock"

18 май 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

10 май 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

7 май 2015 : 		 AC/DC открыли тур в Европе

21 апр 2015 : 		 Барабанщик AC/DC признал себя виновным

20 апр 2015 : 		 На концерты AC/DC в Австралии продано более 300 000 билетов

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

19 апр 2015 : 		 Фронтмен AC/DC не боится смерти

17 апр 2015 : 		 Видео с выступления AC/DC

12 апр 2015 : 		 AC/DC открыли тур

8 апр 2015 : 		 AC/DC номинированы на награды Billboard

3 апр 2015 : 		 Басист AC/DC продает дом

28 мар 2015 : 		 AC/DC получили награду ECHO

27 мар 2015 : 		 Основатель AC/DC купил дом за $8 млн

10 мар 2015 : 		 Новое видео AC/DC

12 фев 2015 : 		 Первое фото нового состава AC/DC

9 фев 2015 : 		 Слушания по делу барабанщика AC/DC намечены на апрель

9 фев 2015 : 		 CHRIS SLADE и AC/DC выступили на Грэмми

8 фев 2015 : 		 CHRIS SLADE подтвердил возвращение в AC/DC

7 фев 2015 : 		 CHRIS SLADE и AC/DC были замечены на репетициях к Грэмми

5 фев 2015 : 		 Слушание по делу барабанщика AC/DC отложено

4 фев 2015 : 		 CHRIS SLADE вернулся в AC/DC?

17 янв 2015 : 		 CHRIS SLADE вспомнил, как ушёл из AC/DC

15 янв 2015 : 		 PHIL RUDD вряд ли выступит с AC/DC на Грэмми

13 янв 2015 : 		 AC/DC выступят на Грэмми

4 янв 2015 : 		 ANGUS YOUNG о схожести всех песен AC/DC

2 янв 2015 : 		 Фронтмен AC/DC присоединился к BILLY JOEL'у

30 дек 2014 : 		 AC/DC могут выступить на Грэмми

29 дек 2014 : 		 Вокалист AC/DC: "На концертах надо играть старые хиты"

22 дек 2014 : 		 PHIL RUDD: "Я хороший парень!"

22 дек 2014 : 		 ANGUS YOUNG: "PHIL RUDD ведёт себя очень странно"

14 дек 2014 : 		 Адвокат PHIL'a RUDD'a считает, что его клиент понёс непоправимый урон репутации

12 дек 2014 : 		 Первые даты европейского тура AC/DC

10 дек 2014 : 		 Гитарист AC/DC: "Пляжный волейбол один из моих любимых видов спорта"

10 дек 2014 : 		 Музыканты AC/DC о возможном распаде группы

7 дек 2014 : 		 Барабанщик AC/DC угрожал расправой своему подрядчику и его дочери

6 дек 2014 : 		 ANGUS YOUNG: Почему пришло время вновь использовать слово 'Rock' в названии альбома AC/DC

5 дек 2014 : 		 Новый альбом AC/DC продан тиражом от 135 до 145 тысяч

4 дек 2014 : 		 Барабанщик AC/DC вновь в наручниках

3 дек 2014 : 		 ANGUS YOUNG сблизился с братом после диагноза

3 дек 2014 : 		 Гитарист AC/DC о здоровье Malcolm'a

3 дек 2014 : 		 Барабанщик AC/DC не признал свою вину

2 дек 2014 : 		 Видео бывшего вокалиста AC/DC

30 ноя 2014 : 		 BRIAN JOHNSON считает рифф из "You Shook Me All Night Long" одним из лучших в истории

29 ноя 2014 : 		 Музыканты AC/DC о новом гитаристе

27 ноя 2014 : 		 ANGUS YOUNG «упал с кровати», когда услышал об аресте барабанщика AC/DC

24 ноя 2014 : 		 Новое видео AC/DC

21 ноя 2014 : 		 AC/DC опровергли слухи, что новый альбом был записан за десять дней

19 ноя 2014 : 		 Вокалист AC/DC: «MALCOLM YOUNG хотел, чтобы музыка продолжала звучать»

18 ноя 2014 : 		 ANGUS YOUNG: «Участие PHIL'a RUDD'a в турне AC/DC под вопросом»

17 ноя 2014 : 		 Новая песня AC/DC

14 ноя 2014 : 		 Гитарист AC/DC о барабанщике: «Phil совсем не тот, кого мы знали»

12 ноя 2014 : 		 Новое видео AC/DC

10 ноя 2014 : 		 Вокалист AC/DC: «Мы точно поедем в тур в 2015-м!»

7 ноя 2014 : 		 С барабанщика AC/DC сняты обвинения

7 ноя 2014 : 		 AC/DC: "Арест барабанщика не повлияет на наши планы по выпуску альбома"

6 ноя 2014 : 		 Барабанщик AC/DC PHIL RUDD обвинён в организации заказного убийства

17 окт 2014 : 		 Барабанщик AC/DC отсутствует на новой промо фотографии

7 окт 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AC/DC

7 окт 2014 : 		 Новая песня AC/DC

7 окт 2014 : 		 Барабанщик AC/DC не смог принять участие в съемках клипов

1 окт 2014 : 		 Семья гитариста AC/DC подтвердила деменцию

29 сен 2014 : 		 У гитариста AC/DC слабоумие

25 сен 2014 : 		 Фрагмент новой песни AC/DC

25 сен 2014 : 		 Новый альбом AC/DC выйдет в ноябре

5 сен 2014 : 		 Барабанщик AC/DC гордится своей сольной работой

4 сен 2014 : 		 RATIONAL YOUTH и PSYCHE записали кавер-версию хита AC/DC

1 сен 2014 : 		 PHIL RUDD о будущем AC/DC

22 авг 2014 : 		 Барабанщик AC/DC: "Туру быть!"

19 авг 2014 : 		 Песня AC/DC стала самой дорогой в истории кино

14 авг 2014 : 		 Полиция предлагает награду за убийц бывшего менеджера AC/DC

25 июл 2014 : 		 CHRIS SLADE: «Почему я ушёл из AC/DC»

24 июл 2014 : 		 Дебютный сингл AC/DC ушел за почти $4,500

22 июл 2014 : 		 Видео с текстом от барабанщика AC/DC

12 июл 2014 : 		 AC/DC завершили работу над альбомом

16 май 2014 : 		 Вокалист AC/DC о Bugatti Veyron

6 май 2014 : 		 Стоит ли AC/DC продолжать без Malcolm'a? Отвечают музыканты TESTAMENT, FIVE FINGER DEATH PUNCH, PANTERA

5 май 2014 : 		 Stevie Young в AC/DC?

1 май 2014 : 		 AC/DC нашли продюсера альбома

19 апр 2014 : 		 Вокалист AC/DC присоединился на сцене к Billy Joel'y

17 апр 2014 : 		 Вокалист AC/DC: «Мы никуда не уходим»

17 апр 2014 : 		 MALCOLM YOUNG ушел из AC/DC

16 апр 2014 : 		 По словам друга, Malcolm Young из AC/DC больше не способен выступать

16 апр 2014 : 		 Источники из лагеря AC/DC опровергают слухи

15 апр 2014 : 		 AC/DC объявят о распаде?

14 апр 2014 : 		 Призовая гитара AC/DC украдена из ресторана

23 мар 2014 : 		 Вокалист AC/DC присоединился на сцене к Billy Joel'y

16 фев 2014 : 		 AC/DC начнут запись в мае?

10 дек 2013 : 		 Пинбол AC/DC

8 авг 2013 : 		 Вино AC/DC 'Platinum' поступит в продажу в сентябре

15 июн 2013 : 		 Первый вокалист AC/DC вспоминает прошлое

23 май 2013 : 		 Продюсер фильма "The Legend Of AC/DC" полон оптимизма

8 май 2013 : 		 Планы по возведению статуи бывшему вокалисту AC/DC

1 май 2013 : 		 Редкие вещи AC/DC будут выставлены в Кирримуире

3 апр 2013 : 		 Фронтмен AC/DC назван вторым вокалистом Австралии

22 мар 2013 : 		 Басист AC/DC о новом альбоме

2 мар 2013 : 		 COMPRESSORHEAD исполнили кавер-версию AC/DC

28 фев 2013 : 		 Новое пиво AC/DC

30 янв 2013 : 		 Новая книга, посвященная раннему периоду AC/DC

20 янв 2013 : 		 Начата работа над фильмом 'Bon Scott - The Legend of AC/DC'

30 ноя 2012 : 		 AC/DC продали 48 000 альбомов и 696 000 песен на iTunes

20 ноя 2012 : 		 Бэк-каталог AC/DC на iTunes

17 ноя 2012 : 		 Концертный релиз AC/DC доступен для прослушивания

1 ноя 2012 : 		 Варианты обложек нового концертного релиза AC/DC

13 сен 2012 : 		 Новый концертный релиз AC/DC

31 авг 2012 : 		 Одна из песен AC/DC попадет в Национальный реестр звукозаписи Австралии

27 авг 2012 : 		 Вокалист AC/DC станет ведущим радиопередачи на BBC

13 авг 2012 : 		 Австралийские синхронистки выступали под музыку AC/DC

13 июн 2012 : 		 Вокалист AC/DC заявил, что длительных турне больше не будет

7 июн 2012 : 		 Вокалист AC/DC говорит о новом альбоме и планах на тур

15 май 2012 : 		 Ангус Янг — величайший гитарист в истории Австралии

14 май 2012 : 		 Гитарист AC/DC сказал, что новый альбом будет готов через “год или два”

11 апр 2012 : 		 В 1977-м году лейбл чуть было не разорвал контракт с AC/DC

1 фев 2012 : 		 Вокалист AC/DC финишировал 32 в гонке

27 янв 2012 : 		 BRIAN JOHNSON надеется, что AC/DC начнут работу над альбомом в этом году

11 янв 2012 : 		 Первый сингл AC/DC был продан на eBay более чем за 1 200 долларов

12 дек 2011 : 		 Ударник AC/DC продает недвижимость в Новой Зеландии

17 ноя 2011 : 		 Приложение от AC/DC для iPhone и iPad

12 авг 2011 : 		 Вино от AC/DC

5 авг 2011 : 		 Коллекционное издание монополии AC/DC

20 июн 2011 : 		 AC/DC в списках Форбс

20 июн 2011 : 		 Детали монополии AC/DC

17 июн 2011 : 		 Монополия AC/DC

8 июн 2011 : 		 Фронтмен AC/DC был раскритикован христианскими лидерами

20 май 2011 : 		 Превью из нового DVD/Blu-Ray релиза AC/DC

12 май 2011 : 		 Участники AC/DC о реалити-шоу

9 май 2011 : 		 ANGUS YOUNG о новом альбоме AC/DC

7 май 2011 : 		 AC/DC планируют выпуск нового альбома

7 май 2011 : 		 AC/DC планируют новый мировой тур

4 май 2011 : 		 Коллекционное издание "Let There Be Rock" AC/DC

30 апр 2011 : 		 Фрагмент нового DVD AC/DC

10 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD AC/DC

4 апр 2011 : 		 Трейлер нового DVD AC/DC

26 мар 2011 : 		 Трейлер нового DVD AC/DC

18 мар 2011 : 		 Трейлер нового DVD AC/DC

9 мар 2011 : 		 Обложка и трейлер нового DVD AC/DC

7 мар 2011 : 		 Концертный DVD AC/DC выйдет в мае

21 фев 2011 : 		 Концертный альбом AC/DC и DVD выйдут «в течение шести недель»

20 ноя 2010 : 		 AC/DC возглавили список лучших риффов 80-х

20 ноя 2010 : 		 AC/DC получили награду 'Headline Performance Of The Year'

5 ноя 2010 : 		 AC/DC получили награду "Top Boxscore"

23 окт 2010 : 		 Новая фотокнига AC/DC

13 окт 2010 : 		 Саундтрек AC/DC номинирован на American Music Awards

12 окт 2010 : 		 AC/DC продали почти два миллиона билетов в 2010

3 сен 2010 : 		 Новая книга о AC/DC выйдет в октябре

6 авг 2010 : 		 Новая книга о AC/DC выйдет в сентябре

2 авг 2010 : 		 AC/DC планируют концертную запись

26 июл 2010 : 		 Турне AC/DC "Black Ice" второе по успешности в истории

19 июл 2010 : 		 AC/DC заняли второе место в списке успешных музыкантов

6 июл 2010 : 		 Видео с концерта AC/DC

2 июн 2010 : 		 AC/DC нашли дорогу в ад!

25 май 2010 : 		 CHRIS SLADE примет участие в трибьюте AC/DC

16 май 2010 : 		 AC/DC бьют рекорды в Болгарии

20 апр 2010 : 		 Новое видео AC/DC

10 фев 2010 : 		 Вокалист AC/DC: «Меня бесит, когда люди пытаются использовать политику и благотворительность для саморекламы»

1 фев 2010 : 		 30 000 билетов на концерт AC/DC проданы за 46 минут

1 фев 2010 : 		 Brian Johnson (AC/DC) о годовщине смерти Bon'а Scott'а

28 янв 2010 : 		 Музыка AC/DC в саундтреке "Iron Man 2"

9 янв 2010 : 		 Бернский концерт AC/DC был продан за минуты

17 ноя 2009 : 		 AC/DC стали самыми богатыми музыкантами в Австралии

19 сен 2009 : 		 Новый бокс-сет AC/DC?

27 июл 2009 : 		 Коллекицонное издание альбома AC/DC "Back In Black" выйдет в августе

21 июл 2009 : 		 Шокирующие цены на концерт AC/DC

27 июн 2009 : 		 AC/DC вошли в список Forbes

25 июн 2009 : 		 Записи покойного солиста AC/DC ушли с молотка за 35,000 дол. США

28 май 2009 : 		 Концерт AC/DC посетят 2% населения Австралии

13 май 2009 : 		 Визит AC/DC в Wellington может принести городу 10 миллионов

17 апр 2009 : 		 Новый трибьют AC/DC выйдет осенью

19 мар 2009 : 		 Новое видео AC/DC

6 фев 2009 : 		 По слухам, AC/DC хотят получить $2 миллиона за выступление в Болгарии

17 дек 2008 : 		 AC/DC: "Black Ice" - четвертый в рейтинге самых продаваемых альбомов года

3 ноя 2008 : 		 Новый альбом AC/DC доминирует в европейских чартах

19 окт 2008 : 		 AC/DC завоевывают Рим

23 сен 2008 : 		 Еще одна новая песня от AC/DC

20 сен 2008 : 		 AC/DC : Новое видео "Rock 'N Roll Train"

24 авг 2008 : 		 Новый сингл AC/DC в сети

1 авг 2008 : 		 Дата выхода нового альбома AC/DC изменилась

29 июл 2008 : 		 AC/DC снимут видео в начале августа

16 июл 2008 : 		 Еще одна дата выхода нового альбома AC/DC?

25 апр 2008 : 		 Фронтмен AC/DC поведал о новом альбоме

26 фев 2008 : 		 AC/DC приступают к записи нового альбома в марте

9 сен 2007 : 		 Объявлен полный трек-лист компиляции от AC/DC

3 сен 2007 : 		 Полная коллекция выступлений AC/DC на DVD

30 июн 2007 : 		 Необычный трибьют AC/DC

25 окт 2006 : 		 Выходит биографическая книга "AC/DC: Maximum Rock & Roll'

15 авг 2006 : 		 В октябре AC/DC выпустит DVD "Особый взгляд на классический альбом Back In Black'

16 сен 2005 : 		 Новости из лагеря AC/DC

| - |
|||| сегодня

BRIAN JOHNSON: «Я отлично провёл время с AC/DC»

*
zoom
*
* *
BRIAN JOHNSON в интервью The Sunday Times поговорил о своей страсти к машинам и проблемам со слухом, закончившим его тридцатишестилетнее пребывание в AC/DC:

«На сцене тебе всё сложнее и сложнее слышать гитары, даже основу, и я по сути работал по памяти. А я не из тех парней, кто готов идти на обман. То, как я смотрю на свое пребывание в команде, — было круто!»



BRIAN JOHNSON:



Like!+9Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Red One
2 фев 2018, 12:09		Зашел на дарксайд, убиваясь под Thunderstruck, а тут это. Великий музыкант великой группы!

dimsonclear
2 фев 2018, 12:46		Мы тоже Брайан, мы тоже!

Olynth1
2 фев 2018, 12:50		AC/DC вечны. От них нельзя устать,они не могут надоесть. Там словно шаманы над этим поработали. Один из лучших стадионных концертов,который я когда-либо видел,если не самый лучший.

decided
2 фев 2018, 14:17		Ни разу не был на концерте , а так хотелось. Жаль что всё так сложилось у них. Вообще им лучше сейчас закончить на хорошей ноте , и не искать других вокалистов и делать хер знает что.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1455

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Аркона Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом