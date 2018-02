сегодня



Вокалист LINKIN PARK объявил дату первого концерта Вокалист LINKIN PARK Mike Shinoda объявил дату первого сольного шоу — это будет его дебютом на сцене как сольного артиста и первым с момента смерти Честера Беннингтона в июле. Mike выступит на японском фестивале Summer Sonic 18—19 августа, в котором примут участие NINE INCH NAILS, BECK, QUEENS OF THE STONE AGE и другие.















+3 -1



( 1 )





просмотров: 1126