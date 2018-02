1 фев 2018



Тизер нового альбома KAMELOT KAMELOT опубликовали трейлер к новому альбому "The Shadow Theory", выход которого намечен на шестое апреля на Napalm Records:



01. The Mission

02. Phantom Divine (Shadow Empire)

03. RavenLight

04. Amnesiac

05. Burns To Embrace

06. In Twilight Hours

07. Kevlar Skin

08. Static

09. MindFall Remedy

10. Stories Unheard

11. Vespertine (My Crimson Bride)

12. The Proud and The Broken

13. Ministrium (Shadow Key)



A 2-CD edition is available with the digipak version and the following additional tracks:



01. Phantom Divine (Shadow Empire) (Instrumental version)

02. RavenLight (Instrumental version)

03. Amnesiac (Instrumental version)

04. Burns To Embrace (Instrumental version)

05. Kevlar Skin (Instrumental version)

06. The Proud And The Broken (Instrumental version)

07. The Last Day Of Sunlight (bonus)















