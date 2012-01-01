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TREMONTI на Napalm Records Группа TREMONTI, в состав которой входят гитарист ALTER BRIDGE Mark Tremontiб а также Eric Friedman и Garrett Whitlock, заключили соглашение с лейблом Napalm Records на котором в этом году состоится выход нового альбома "A Dying Machine". В настоящий момент коллектив работает в студии с Michael'ом "Elvis" Baskette'ом.















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