Новое видео ROB DUKES

Новое видео ROB'a DUKES'a, бывшего вокалиста EXODUS и нынешнего фронтмена GENERATION KILL и FRAGILE MORTALS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из первого сольного ЕР, релиз которого состоялся в октябре:
01. My Whole Life (feat. Mikey Doling)
02. Hate Me (feat. Darryl "DMC" McDaniels)
03. All Lies
04. Disaster
father
father
Lifestalker
Aiming High
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