все новости группы







Rob Dukes







1 фев 2018 : Новое видео ROB DUKES



1 фев 2018



Новое видео ROB DUKES Новое видео ROB'a DUKES'a, бывшего вокалиста EXODUS и нынешнего фронтмена GENERATION KILL и FRAGILE MORTALS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из первого сольного ЕР, релиз которого состоялся в октябре:



01. My Whole Life (feat. Mikey Doling)

02. Hate Me (feat. Darryl "DMC" McDaniels)

03. All Lies

04. Disaster















+3 -1



( 4 )





просмотров: 878