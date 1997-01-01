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*Rob Dukes*



1 фев 2018 : 		 Новое видео ROB DUKES

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Новое видео ROB DUKES

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Новое видео ROB'a DUKES'a, бывшего вокалиста EXODUS и нынешнего фронтмена GENERATION KILL и FRAGILE MORTALS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из первого сольного ЕР, релиз которого состоялся в октябре:

01. My Whole Life (feat. Mikey Doling)
02. Hate Me (feat. Darryl "DMC" McDaniels)
03. All Lies
04. Disaster



Former EXODUS Singer ROB DUKES: Video For 'Disaster' Song




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

father
1 фев 2018, 22:26		Хм, неожиданный трек и неожиданный проект как таковой, поищу-ка ипишку.

father
1 фев 2018, 22:58		И не нашёл. Только в айтюнс, но у меня нет яблочных устройств:)

Lifestalker
2 фев 2018, 08:55		Тунец на винду ставится. Правда, ради этой хрени не стоит заморачиваться.

Aiming High
2 фев 2018, 13:07		Ну вот вам фанаты Дьюкса счастье.Если,что я плюсанул)


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