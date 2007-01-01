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Гитарист DIMMU BORGIR о новом альбоме Гитарист DIMMU BORGIR Sven Atle Kopperud (a.k.a. Silenoz) недавно общался с Extreme Metal Festival News — небольшие выдержки из беседы приведены ниже.



Прошло восемь лет с момента выхода "Abrahadabra", и четвёртого мая вы вернётесь с новой пластинкой "Eonian". Какое направление вы выбрали на этом диске, и с чем из прошлого её можно сравнить?



«Нам всегда сложно сказать, что мы сделали "другого" или "поменяли", так как мы всегда, когда пишем, находимся в нашем маленьком пузырьке, но мы прекрасно знаем, что спешка никуда не приведёт. Это удел поклонников и критиков определять, что и как мы поменяли. Мы легко могли бы сделать ещё один "Enthrone Darkness Triumphant" и удовлетворить часть наших поклонников, но мы сами не были бы этим удовлетворены. Если артист не уверен и не убеждён в своей работе, то смысла выпускать её нет никакого, нет никакого смысла быть артистом. Я считаю, что мы заматерели за пару лет в плане создания песен, особенно в её аранжировочной части. Я бы сказал вот так: тут есть связь со старыми работами в плане риффовой стилистики и всё такое, так же как и отсылки к нашим блэковым корням, но когда мы пишем, мы "DIMMU-fy", так что слушателю стоит прокрутить пластинку несколько раз, чтобы оценить работу. Это не то, что цепанёт сразу, нужно входить постепенно, но кто-то разве ждал иного результата?»



Так как "Eonian" означает "вечный" или "нескончаемый", можете сказать о темах текстов?



«Мы решили на этом альбоме особо не усердствовать с лирикой, я считаю это совершенно против той идеи, что стоит за всей пластинкой, ведь если один читает текст с открытым и жадным до нового разумом, то другие на сознательном или бессознательном уровне "принимают" факт того, что реальность и время не ограничиваются восприятием, которое мы традиционно используем».



Каков вклад в творческий процесс Daray'я и Gerlioz'а на этом диске, и кто записывал партии баса?



«Мы записали бас сами, и всю музыку создали и аранжировали усилиями трёх основных участников. Однако этот альбом не звучал бы так, как получился, без навыков и умений Daray'я и Geriloz'a, они продемонстрировали прекрасные навыки, и мы искренне гордимся тем, что они в нашей команде. Я думаю, что после стольких лет и стольких поваров на кухне мы все нашли своё место, и это помогает прогрессировать команде и более дисциплинирует рабочую этику. А вы помните, что нынешний состав команды дольше всего вместе, не говорит ли уже сам этот факт о многом?»















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