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*Gene Simmons*



1 фев 2018 : 		 ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS

25 янв 2018 : 		 GENE SIMMONS исполнил классику KISS

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS больше не будет работать с VINNIE VINCENT'ом

27 ноя 2017 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своём сольном проекте

10 ноя 2017 : 		 Рассказ о бокс-сете GENE SIMMONS

17 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза GENE SIMMONS

29 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Да можно хоть чёрта лысого запатентовать!»

20 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Если бы я мог, то запатентовал бы воздух, которым вы дышите»

13 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS привезет бокс-сет лично

10 сен 2017 : 		 В бокс-сет GENE SIMMONS войдут три песни, записанные с VAN HALEN

5 сен 2017 : 		 GENE SIMMONS планирует выпуск бокс-сета

21 авг 2017 : 		 GENE SIMMONS: «Я не жалею, что хотел прибрать "козу"»

30 июл 2017 : 		 PAUL STANLEY о "козе" GENE'a SIMMONS'a

6 июл 2017 : 		 SHARON OSBOURNE — GENE'y SIMMONS'y: «Ну ты и дурачок»

29 июн 2017 : 		 Так чья же «коза»? Мнение DOUG'а ALDRICH'а

26 июн 2017 : 		 VINNY APPICE: «DIO бы разозлился, узнай он о попытке SIMMONS'a запатентовать "козу"»

22 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS сдал назад

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS о желании запатентовать «козу»

19 июн 2017 : 		 Вдова ДИО ответила GENE SIMMONS

19 июн 2017 : 		 NIKKI SIXX ответил GENE SIMMONS на его попытки прибрать к рукам «козу»

19 июн 2017 : 		 GENE SIMMONS хочет запатентовать «козу»

6 июн 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

11 май 2017 : 		 GENE SIMMONS выпускает новую книгу

16 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения музыки не работает

11 апр 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

20 мар 2017 : 		 GENE SIMMONS почтил память Чака Берри

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS

17 фев 2017 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

6 окт 2016 : 		 GENE SIMMONS о Дональде Трампе

5 сен 2016 : 		 GENE SIMMONS: «По сути я никогда не пил»

20 июл 2016 : 		 GENE SIMMONS о мобильниках на концертах

4 июн 2016 : 		 GENE SIMMONS рассказал о своей любви к комиксам

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS считает, что известным людям стоило бы держать свои политические предпочтения при себе

20 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Единственно верное лекарство от педофилии — смерть»

12 май 2016 : 		 Жена GENE SIMMONS'а поругалась с PAUL'ом STANLEY

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS извинился за свои слова о покойном Принсе

11 май 2016 : 		 GENE SIMMONS: "Принс ширялся и получил по заслугам"

30 апр 2016 : 		 Ещё один участник N.W.A. вступил в полемику о рэпе с GENE SIMMONS'ом

27 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS и ICE CUBE продолжают спорить о рэпе

10 апр 2016 : 		 GENE SIMMONS продолжил полемику о рэпе с участниками N.W.A.

9 апр 2016 : 		 Участники N.W.A. припомнили GENE SIMMONS'у его слова про смерть рэпа

31 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS одобряет поведение Дональда Трампа

21 мар 2016 : 		 TALIB KWELI ответил GENE SIMMONS'y

18 мар 2016 : 		 GENE SIMMONS: «Надеюсь, рэп сдохнет»

14 мар 2016 : 		 PAUL STANLEY и GENE SIMMONS открыли бар

16 фев 2016 : 		 "The Demon" от GENE'a SIMMONS'a

18 окт 2015 : 		 GENE SIMMONS всё ещё считает, что рок мёртв

22 авг 2015 : 		 GENE SIMMONS не оценил новый сингл LAMB OF GOD

5 ноя 2014 : 		 GENE SIMMONS уверен, что у нового реюниона KISS нет шансов

23 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS: «Успех — это свобода»

22 окт 2014 : 		 GENE SIMMONS по-прежнему считает, что рок мёртв

18 авг 2014 : 		 GENE SIMMONS принёс извинения за свои слова

16 мар 2009 : 		 GENE SIMMONS раскрывает название новой песни KISS

12 мар 2009 : 		 Новый бокс-сет от GENE SIMMONS

15 апр 2008 : 		 GENE SIMMONS снимется в японском кино

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|||| 1 фев 2018

ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS

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Оригинальный гитарист KISS ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE'y SIMMONS'y в ходе выступления в 27 января в Walter Grace Vintage Guitars, Miami, Florida.



ACE FREHLEY Joins GENE SIMMONS At 'Vault Experience' Event In Miami (Video)




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