1 фев 2018



ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE SIMMONS Оригинальный гитарист KISS ACE FREHLEY присоединился на сцене к GENE'y SIMMONS'y в ходе выступления в 27 января в Walter Grace Vintage Guitars, Miami, Florida.















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