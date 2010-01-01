сегодня



MIKE PORTNOY о фотографии с гитаристом DREAM THEATER В ходе недавнего интервью у бывшего барабанщика DREAM THEATER Mike'a Portnoy спросили о наделавшей много шума фотографии, выложенной в сеть перед новым годом, на которой запечатлены он и гитарист DREAM THEATER John Petrucci:



«Это забавно, ведь мы с ним общаемся последние годы и встречались много раз, много раз вместе ужинали семьями. Послушайте, правда в том, что мы подружились с первой недели в колледже в сентябре 1985 года, так что наши отношения длятся уже 33 года. И наши семьи дружат, наши жёны и дети дружат друг с другом, мы все вместе росли, и это никуда не пропало.



Когда я ушёл из DREAM THEATER, было несколько лет всякой хрени, но по факту друзья остаются друзьями, а семьи семьями, и я, и John всегда были друзьями и единой семьёй.



И, как я уже говорил, мы за последние год — два много раз зависали вместе, но никогда не выносили эту информацию на публику, никогда не публиковали фотографии, никогда об этом не говорили — мы не хотели этого. Но мы были перед Новым годом у меня дома, и просто царило умиротворение. И я подумал: "А ведь это будет неплохой посыл для старта нового года. Может, сделаем, дадим шанс". И мы решили опубликовать фото, чтобы вызвать улыбки на лицах других людей, вот и всё».















+2 -0



( 1 )





просмотров: 811

