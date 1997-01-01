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*Sacral Rage*



2 фев 2018 : 		 SACRAL RAGE на Cruz Del Sur Music

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SACRAL RAGE на Cruz Del Sur Music

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SACRAL RAGE заключили соглашение с лейблом Cruz Del Sur Music, на котором состоится релиз дебютного альбома "IllusionsIin Infinite Void". Продюсером материала была сама команда, партии ударных и гитары были записаны в студии Ignite Studios, а вокал и бас был записан в Socks Studios; сведение и мастеринг проводил Stamos Koliousis.

SACRAL RAGE To Release Sophomore Album Via Cruz Del Sur Music



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