2 фев 2018



SACRAL RAGE на Cruz Del Sur Music SACRAL RAGE заключили соглашение с лейблом Cruz Del Sur Music, на котором состоится релиз дебютного альбома "IllusionsIin Infinite Void". Продюсером материала была сама команда, партии ударных и гитары были записаны в студии Ignite Studios, а вокал и бас был записан в Socks Studios; сведение и мастеринг проводил Stamos Koliousis.







+0 -2









просмотров: 155

