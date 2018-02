2 фев 2018



Обучающее видео от SUFFOCATION SUFFOCATION опубликовали видео, в котором гитаристы группы, Terrance Hobbs и Charles Errigo, демонстрируют исполнение "Return To The Abyss".



...Of The Dark Light was produced by Suffocation and tracked at Full Force Studios with longtime engineer Joe Cincotta (Obituary). Mixing and mastering was handled by world renowned producer/engineer Zeuss (Hatebreed, Arsis). Suffocation is:





