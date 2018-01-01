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2 фев 2018
Бывший вокалист SCAR SYMMETRY в новой песне MONOTHEIST
"The Grey King", новая песня группы MONOTHEIST, в записи которой принимал участие Christian Alvestam (ex-Scar Symmetry), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Scourge", выход которого запланирован на 16 марта:
"The Grey King"
"The Great Chain At The Neck Of The Earth"
"Mark Of The Beast Pt. 1: The Image"
"Mark Of The Beast Pt. 2: Scion Of Darkness"
"Infinite Wisdom"
"Desolate It Mourns Before Me"
"Abominable Acts"
"Scourge"
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OlegZ
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