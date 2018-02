2 фев 2018



Бывший вокалист SCAR SYMMETRY в новой песне MONOTHEIST "The Grey King", новая песня группы MONOTHEIST, в записи которой принимал участие Christian Alvestam (ex-Scar Symmetry), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Scourge", выход которого запланирован на 16 марта:



"The Grey King"

"The Great Chain At The Neck Of The Earth"

"Mark Of The Beast Pt. 1: The Image"

"Mark Of The Beast Pt. 2: Scion Of Darkness"

"Infinite Wisdom"

"Desolate It Mourns Before Me"

"Abominable Acts"

"Scourge"













