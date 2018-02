2 фев 2018



Успехи в чартах MAGNUM Новая работа MAGNUM, "Lost On The Road To Eternity", попала в десятку лучших в Германии и Швейцарии, а также показала лучшие результаты в Великобритании с 1992 года:



#1 - UK - Indie Charts

#2 - Sweden - Hard Rock Charts

#4 - Sweden - Vinyl Charts

#8 - Germany - Album Charts

#8 - Switzerland - Album Charts

#8 - UK - Update Charts

#9 - UK - Vinyl Charts

#9 - UK - Physical Charts

#9 - UK - Scottish Charts

#11 - UK - Sales Charts

#15 - UK - Album Charts

#22 - Austria - Album Charts

#23 - Sweden - Album Charts

#30 - UK - Download Charts

#56 - USA - Hard Music Charts

#145 - France - Album Charts

#165 - Spain - Album Charts

#168 - USA - Indie Charts















