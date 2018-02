2 фев 2018



Новая песня DEMONICAL "Towards Greater Gods", новая песня группы DEMONICAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Chaos Manifesto", выход которого запланирован на 23 марта на Agonia Records:



"A Void Most Obscure"

"Towards Greater Gods"

"Sung To Possess"

"Välkommen Undergång"

"Torture Parade"

"From Nothing"

"Unfold Thy Darkness"

"Death Unfaithful"

"Nightbringer" (Digipack CD exclusive)













