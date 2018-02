2 фев 2018



Новая песня FM "Make The Best Of What You Got", новая песня группы FM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Atomic Generation", выход которого запланирован на 30 марта. Запись проходила в Coal House Studios, Staffordshire и West3 Productions, London вместе с Scott'ом Ralph'ом, а сведение выполнил Jeff Knowler (Indiscreet 30, Heroes & Villains, Rockville, Metropolis):



"Black Magic

"Too Much Of A Good Thing"

"Killed By Love"

"In It For The Money"

"Golden Days"

"Playing Tricks On me"

"Make The Best Of What You Got"

"Follow Your Heart"

"Do You Love Me Enough"

"Stronger"

"Love Is The Law"











