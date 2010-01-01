Вышло переиздание CHASTAIN

CHASTAIN к тридцатилетнему юбилею альбома "The Voice Of The Cult " выпустили ремастированную версию.
David: «Я всегда считал, что это наиболее коммерчески звучащий из всех альбомов CHASTAIN. Изначально ряд песен писались с прицелом на CJSS, но потом я решил работать только на CHASTAIN и моем сольном материала, так что пришлось переработать песня для того, чтобы они подошли под Voice».
Ухналь
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