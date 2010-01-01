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*Chastain*



2 фев 2018 : 		 Вышло переиздание CHASTAIN

5 июл 2017 : 		 Новое видео CHASTAIN

25 апр 2017 : 		 CHASTAIN выпустили сборник лучших песен

13 мар 2017 : 		 Вокалистка CHASTAIN поедет в турне

23 ноя 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

31 окт 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE выступили вместе

8 сен 2016 : 		 DAVID T. CHASTAIN и LEATHER LEONE вновь выйдут на сцену

14 май 2016 : 		 Видео с сольного выступления вокалистки CHASTAIN

29 окт 2015 : 		 Видео с текстом от CHASTAIN

22 окт 2015 : 		 Новая песня CHASTAIN

15 окт 2015 : 		 Лидер CHASTAIN о новом альбоме

12 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHASTAIN

1 авг 2015 : 		 Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре

1 июн 2015 : 		 Винилы CHASTAIN выйдут на Pure Steel Records

6 фев 2015 : 		 Альбомы CHASTAIN выйдут на CD

6 янв 2015 : 		 CHASTAIN планируют выпуск альбома

7 июн 2014 : 		 Новое видео CHASTAIN

22 май 2014 : 		 Новый альбом CHASTAIN без цензуры

20 мар 2014 : 		 Новое видео CHASTAIN

7 янв 2014 : 		 Видео с текстом от CHASTAIN

12 ноя 2013 : 		 Новая песня CHASTAIN

1 ноя 2013 : 		 Новая песня CHASTAIN

21 окт 2013 : 		 Семплы новых песен CHASTAIN

2 окт 2013 : 		 Новый альбом CHASTAIN выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Трек-лист нового альбома CHASTAIN

13 июл 2013 : 		 LEATHER LEONE и DAVID T. CHASTAIN работают над новым материалом

31 окт 2012 : 		 Вышел сборник CHASTAIN

14 янв 2011 : 		 Бывшая вокалиска CHASTAIN записала кавер-версию DIO

13 ноя 2010 : 		 Переиздание CHASTAIN и LEATHER в ноябре

3 июн 2010 : 		 Новый сборник CHASTAIN

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|||| 2 фев 2018

Вышло переиздание CHASTAIN

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CHASTAIN к тридцатилетнему юбилею альбома "The Voice Of The Cult " выпустили ремастированную версию.

David: «Я всегда считал, что это наиболее коммерчески звучащий из всех альбомов CHASTAIN. Изначально ряд песен писались с прицелом на CJSS, но потом я решил работать только на CHASTAIN и моем сольном материала, так что пришлось переработать песня для того, чтобы они подошли под Voice».

CHASTAIN Releases The Voice Of The Cult: 30 Years Heavy



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ухналь
2 фев 2018, 18:20		Альбом крут, и по фигу - коммерческий или нет.


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