2 фев 2018



Новое видео IMAGES OF EDEN “Shield Me”, новое видео группы IMAGES OF EDEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Soulrise", выходящего в этом году. Сведение и мастеринг проводил Bill Metoyer (Trouble, Flotsam And Jetsam, Sacred Reich).











