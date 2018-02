2 фев 2018



Новый альбом RANDOM EYES доступен для прослушивания "Grieve No More", новый альбом группы RANDOM EYES, доступен для прослушивания ниже:



“Trail Of Tears”

“Myopathy”

“Grieve No More”

“Fates Loves The Fearless”

“2 Worlds Collide”

“Damnation”

“Do What Thou Wilt”

“Never Too Late”

“Scar”

“The Final Quest”











просмотров: 308