Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SLAYER собрались на покой? [75]
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [73]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [46]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [39]
*Умер бывший барабанщик JUDAS PRIEST [25]
*
[= ||| все новости группы



*Mile Marker Zero*



2 фев 2018 : 		 Новая песня MILE MARKER ZERO

27 дек 2017 : 		 Новое видео MILE MARKER ZERO

8 май 2014 : 		 MILE MARKER ZERO выпустили новый ЕР

27 дек 2013 : 		 MILE MARKER ZERO выпустят новый альбом в следующем году

| - |
|||| 2 фев 2018

Новая песня MILE MARKER ZERO

*
zoom
*
* *
"The Architect", новая песня группы MILE MARKER ZERO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Fifth Row", выход которого запланирован на второе марта:

“Source Code”
“2001”
“Digital Warrior”
“Architect”
“Building A Machine”
“Victory”
“JCN”
“Middle Game”
“Propoganda”
“Sacred Geometry”
“Clarity”
“U.I.”
“2020”
“Age Of Jason”
“Collective”

MILE MARKER ZERO Debut First Single "The Architect" From Upcoming Album The Fifth Row





Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 207

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Falling in Reverse Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом