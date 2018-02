3 фев 2018



Новое видео CLOCKWORK REVOLUTION "Fade Away", новое видео группы CLOCKWORK REVOLUTION, в состав которой входят Patrick Johannson (W.A.S.P., YNGWIE MALMSTEEN, G3, GUS G., LYNCH MOB), Wade Black (LEATHERWOLF, CRIMSON GLORY, SEVEN WITCHES, LEASH LAW, WAR OF THRONES), Dirk Van Tilborg (ALIAS, ATTAKK, CRIMSON GLORY, KAMELOT) и Dewayne Hart (KINLIN), доступно для просмотра ниже:



01. Give Me The Reins

02. Now I Know

03. Heritage

04. Fade Away

05. Monsanto

06. Carnivore

07. Sweet Leaf

08. Endless

09. Last In Line

10. Test My Pride















просмотров: 216