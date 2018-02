3 фев 2018



Новое видео PADDY AND THE RATS "Join The Riot", новое видео PADDY AND THE RATS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Riot City Outlaws", выход которого намечен на шестое апреля на Napalm Records.







