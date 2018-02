сегодня



Перезапишут ли MEGADETH "Killing Is My Business... And Business Is Good!"? В ходе разговора в программе "Trunk Nation" лидер MEGADETH Dave Mustaine ответил на вопрос о том, есть ли шанс, что текущий состав перезапишет "Killing Is My Business... And Business Is Good!":



«Послушайте, в этом и состоит самая неприятная штука, касающаяся Интернета, потому что если я что-то кому-то скажу в Твиттере... Кто-то что-то скажет, и я могу ответить: "О, я думал о том, чтобы пройти обследование головы" и тут же появится что-то в духе: "Dave проводил сканирование на предмет..."



Мы всегда говорим, чтобы было бы здорово вернуться и перезаписать кое-что из старого — чёрт возьми, было бы здорово вернуться в прошлое и переписать много из того, что я сделал — но с учётом того, сколько у этих ребят есть материала. Kiko, Dirk и я с нетерпением ждём момента, когда окажемся в студии и начнём работать. Прикольно думать о том, что должно случиться сейчас.



Я знаю, что у нас есть кто-то, кто вернулся и пересвёл эту запись и нашёл кое-где отсутствующие партии ударных, что для меня... Если ты не барабанщик, то ты можешь и не слышать этого. А я не барабанщик, но я слышу это, потому что я продюсировал запись. Но всегда здорово, когда ты возвращаешься в студию и находишь отсутствующие небольшие жемчужины».











+6 -3



( 5 )





просмотров: 1331