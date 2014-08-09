3 фев 2018



METALLICA почтила память португальского гитариста Участники METALLICA Robert Trujillo и Kirk Hammett исполнили кавер-версию XUTOS & PONTAPÉS's "A Minha Casinha" в ходе выступления первого февраля в Лиссабоне в память о гитаристе группы, Zé Pedro, скончавшегося в декабре в возрасте 61 года.















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