4 фев 2018



Новое видео BLAZE BAYLEY "Prayers Of Light", новое видео группы BLAZE BAYLEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Redemption Of William Black", выходящего второго марта:



01. Redeemer

02. Are You Here

03. Immortal One

04. The First True Sign

05. Human Eyes

06. Prayers Of Light

07. 18 Days

08. Already Won

09. Life Goes On

10. The Dark Side Of Black

11. Eagle Spirit















+12 -7



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