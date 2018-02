5 фев 2018



Новый альбом LIGHT THE TORCH выйдет весной Группа LIGHT THE TORCH (ранее DEVIL YOU KNOW), в состав которой входит вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones, выпустит дебютный альбом, получивший название "Revival", 30 марта на Nuclear Blast Entertainment:



01. Die Alone

02. The God I Deserve

03. Calm Before The Storm

04. Raise the Dead

05. The Safety Of Disbelief

06. Virus

07. The Great Divide

08. The Bitter End

09. Lost in the Fire

10. The Sound Of Violence

11. Pull My Heart Out

12. Judas Convention



Видео на композицию "Die Alone", доступно ниже.















