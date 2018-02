4 фев 2018



Трейлер нового альбома MICHAEL SCHENKER FEST Nuclear Blast опубликовали второй трейлер к дебютного альбому проекта MICHAEL SCHENKER FEST "Resurrection", выход которого намечен на 2 марта. В записи материала принимали участие Gary Barden, Graham Bonnet, Robin McAuley, Doogie White, Steve Mann (гитара, клавишные), Ted McKenna (барабаны), Chris Glen (бас), а также специальные гости Kirk Hammett, Wayne Findlay и Michael Voss-Schoen.



Релиз будет доступен в следующих вариантах:



CD

CD + DVD-DIGI (incl. Bonus-DVD)

2LP (black in gatefold)

2LP (clear in gatefold)

2LP (clear + red splatter in gatefold, Nuclear Blast Mailorder Exclusive!)

2LP (gold in gatefold, Nuclear Blast Mailorder Exclusive!)

BOX (DIGI + Flying V Replica + photo card)



Трек-лист:



CD

“Heart And Soul”

“Warrior”

“Take Me To Church”

“Night Moods”

“The Girl With The Stars In Her Eyes”

“Everest”

“Messin’ Around”

“Time Knows When It’s Time”

“Anchors Away”

“Salvation”

“Livin’ A Life Worth Livin’”

“The Last Supper”



2LP:



Side A

“Heart And Soul”

“Warrior”

“Take Me To Church”

“Night Moods”



Side B

“The Girl With The Stars In Her Eyes”

“Everest”

“Messin’ Around”

“Time Knows When It’s Time”



Side C

“Anchors Away”

“Salvation”

“Livin’ A Life Worth Livin’”

“The Last Supper”



Bonus DVD

“Warrior” (video clip)

Michael Schenker Fest – The Documentation

Michael Schenker Fest – Interview

Michael Schenker Fest at Loudpark 2017















