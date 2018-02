5 фев 2018



Новое видео PAPA ROACH "Born For Greatness", новое видео группы PAPA ROACH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Crooked Teeth", выпущенного в мае прошлого года.









PAPA ROACH will tour with A DAY TO REMEMBER in February and March before launching a North American headline tour with support from NOTHING MORE and ESCAPE THE FATE on April 5.









