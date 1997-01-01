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*Striker*



4 фев 2018 : 		 Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER

11 сен 2017 : 		 Новое видео STRIKER

2 июл 2017 : 		 STRIKER получили награду

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления STRIKER

23 фев 2017 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

10 янв 2017 : 		 Новая песня STRIKER

22 дек 2016 : 		 Новое видео STRIKER

30 июн 2016 : 		 STRIKER получили награду

27 янв 2016 : 		 Новая песня STRIKER

3 дек 2015 : 		 Новое видео STRIKER

15 ноя 2015 : 		 Новая песня STRIKER

18 мар 2015 : 		 Новое видео STRIKER

6 ноя 2014 : 		 Новое видео STRIKER

6 сен 2014 : 		 Новый альбом STRIKER доступен для прослушивания

18 ноя 2013 : 		 Новое видео STRIKER

24 май 2013 : 		 STRIKER представили нового гитариста

22 июл 2012 : 		 Новое видео STRIKER

7 июл 2012 : 		 Превью нового альбома STRIKER

29 июн 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STRIKER

28 апр 2012 : 		 STRIKER на NAPALM RECORDS

1 май 2010 : 		 STRIKER расстались с ударником

23 мар 2010 : 		 Дебютный альбом STRIKER выйдет в апреле

14 ноя 2009 : 		 Новая песня STRIKER

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|||| 4 фев 2018

Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER

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STRIKER опубликовали следующее сообщение:

«Мы почти закончили работу над новым альбомом, партии ударных для которого записал никто иной как бывший ударник PRIMAL FEAR RANDY BLACK! Он просто нечто и живет в нашем родном городе. Мы расстались с нашим барабанщиком еще летом, потом сняли два видео... потом поехали в тур по Северной Америке. Врачи посчитали это не лучшей идей, так что сейчас он восстанавливается и будет готов вернуться в строй уже к следующему туру!

Подробности об альбоме чуть позже и еще раз спасибо Randy за твою работу!»

Former PRIMAL FEAR Drummer RANDY BLACK Behind The Kit On New STRIKER Album




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

artem2208
4 фев 2018, 23:34		Не слишком ли быстро новый альбом?


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