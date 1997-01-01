Бывший барабанщик PRIMAL FEAR на новом альбоме STRIKER
STRIKER опубликовали следующее сообщение:
«Мы почти закончили работу над новым альбомом, партии ударных для которого записал никто иной как бывший ударник PRIMAL FEAR RANDY BLACK! Он просто нечто и живет в нашем родном городе. Мы расстались с нашим барабанщиком еще летом, потом сняли два видео... потом поехали в тур по Северной Америке. Врачи посчитали это не лучшей идей, так что сейчас он восстанавливается и будет готов вернуться в строй уже к следующему туру!
Подробности об альбоме чуть позже и еще раз спасибо Randy за твою работу!»
artem2208
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