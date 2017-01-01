Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [84]
*SLAYER собрались на покой? [75]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [47]
*Новая песня JUDAS PRIEST [41]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*
[= ||| все новости группы



*Preludio Ancestral*



4 фев 2018 : 		 Новая песня PRELUDIO ANCESTRAL

19 дек 2017 : 		 PRELUDIO ANCESTRAL на Fighter Records

| - |
|||| 4 фев 2018

Новая песня PRELUDIO ANCESTRAL

*
zoom
*
* *
"Oblivion", новая песня аргентинской симфоник пауэр металл группы PRELUDIO ANCESTRAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Oblivion", выход которого запланирован на 21 марта на Fighter Records:

"Intro"
"King Of Silence"
"Storm"
"Fear Of Falling"
"Ready To Rock"
"Oblivion"
"Universal Love"
"Reflection In The Wind"
"Dust World"
"Metal Walls"

PRELUDIO ANCESTRAL Streaming New Track "Oblivion"





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 146

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Guano Apes Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом