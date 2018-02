4 фев 2018



Новая песня PRELUDIO ANCESTRAL "Oblivion", новая песня аргентинской симфоник пауэр металл группы PRELUDIO ANCESTRAL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Oblivion", выход которого запланирован на 21 марта на Fighter Records:



"Intro"

"King Of Silence"

"Storm"

"Fear Of Falling"

"Ready To Rock"

"Oblivion"

"Universal Love"

"Reflection In The Wind"

"Dust World"

