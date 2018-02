4 фев 2018



Обучающее видео от VEXES VEXES опубликовали видео, в котором продемонстрировали исполнение композиции "Helion" из выходящего 23 февраля альбома "Ancient Geometry":



“Helion”

“Lift”

“Decisions Are Death Here”

“Plasticine”

“No Color” (feat. Mikey Carvajal of Islander)

“Terra”

“Lush”

“Meridian Response”

“Photochrom”

“Ancient Geometry”











Ancient Geometry by VEXES





просмотров: 144