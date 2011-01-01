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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
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*Emmure*



4 фев 2018 : 		 Новое видео EMMURE

16 фев 2017 : 		 Новое видео EMMURE

14 янв 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EMMURE

16 дек 2016 : 		 Новая песня EMMURE

14 окт 2016 : 		 EMMURE на NUCLEAR BLAST/SHARPTONE

30 апр 2016 : 		 Видео с концерта EMMURE в новом составе

25 апр 2016 : 		 Новый состав EMMURE

24 дек 2015 : 		 Бывшие участники EMMURE основали новую группу

19 янв 2015 : 		 Новое видео EMMURE

16 янв 2015 : 		 EMMURE нашли ударника

9 июн 2014 : 		 Новое видео EMMURE

7 апр 2014 : 		 Новая песня EMMURE

4 апр 2014 : 		 Новая песня EMMURE

19 мар 2014 : 		 Новая песня EMMURE

4 мар 2014 : 		 Тизер нового DVD EMMURE

3 мар 2014 : 		 Новое видео EMMURE

19 фев 2014 : 		 Новый альбом EMMURE выйдет в апреле

19 сен 2013 : 		 EMMURE начнут запись осенью

21 июн 2013 : 		 Концертное видео EMMURE

8 май 2013 : 		 Заявление организаторов о случившемся на концерте EMMURE

8 май 2013 : 		 Заявление клуба о случившемся на концерте EMMURE

8 май 2013 : 		 Вокалиста EMMURE ударило током на концерте в Москве

11 дек 2012 : 		 Новое видео EMMURE

9 июл 2012 : 		 Новое видео EMMURE

11 апр 2012 : 		 "Видео с текстом" от EMMURE

27 мар 2012 : 		 Новое видео EMMURE

16 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома EMMURE

5 фев 2012 : 		 Новое видео EMMURE

22 янв 2012 : 		 Новый альбом EMMURE выйдет в апреле

11 янв 2012 : 		 EMMURE начали запись нового альбома

17 окт 2011 : 		 Видео с выступления EMMURE

10 авг 2011 : 		 Новое видео EMMURE

3 мар 2011 : 		 Новая песня EMMURE

14 фев 2011 : 		 Новое видео EMMURE

18 янв 2011 : 		 Семпл нового сингла EMMURE

9 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома EMMURE

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|||| 4 фев 2018

Новое видео EMMURE

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"Natural Born Killers, новое видео группы EMMURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Look At Yourself".

EMMURE Release "Natural Born Killers" Music Video



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