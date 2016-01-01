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*Doomsday Outlaw*



4 фев 2018 : 		 Новая песня DOOMSDAY OUTLAW

25 ноя 2016 : 		 Видео с текстом от DOOMSDAY OUTLAW

13 сен 2016 : 		 Новый альбом DOOMSDAY OUTLAW выйдет в 2017 году

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Новая песня DOOMSDAY OUTLAW

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"Spirt That Made Me", новая песня группы DOOMSDAY OUTLAW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hard Times", выход которого запланирован на одиннадцатое мая:

"Hard Times"
"Over And Over"
"Spirit That Made Me"
"Into The Light"
"Bring It On Home"
"Days Since I Saw The Sun"
"Will You Wait"
"Break You"
"Come My Way"
"Were You Ever Mine"
"Too Far Left To Fall"

DOOMSDAY OUTLAW To Release Hard Times Album In May; "Spirit That Made Me" Track Streaming





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