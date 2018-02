4 фев 2018



Новая песня DOOMSDAY OUTLAW "Spirt That Made Me", новая песня группы DOOMSDAY OUTLAW, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hard Times", выход которого запланирован на одиннадцатое мая:



"Hard Times"

"Over And Over"

"Spirit That Made Me"

"Into The Light"

"Bring It On Home"

"Days Since I Saw The Sun"

"Will You Wait"

"Break You"

"Come My Way"

"Were You Ever Mine"

"Too Far Left To Fall"













+0 -1









просмотров: 165