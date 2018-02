4 фев 2018



Концертное видео UNRULY CHILD UNRULY CHILD опубликовали концертное видео на “Who Cries Now”, которое взято из выходящего 23 февраля релиза "Unhinged: Live From Milan":



CD:



"Wind Me Up"

"Lay Down Your Arms"

"Rock Me Down Nasty"

"Let’s Talk About Love"

"Is It Over"

"On The Rise"

"Tunnel Of Love"

"To Be Your Everything"

"Long Hair Woman"

"Forever"

"When Love Is Gone"

"Who Cries Now"



DVD / Blu-Ray:



"Wind Me Up"

"Lay Down Your Arms"

"Rock Me Down Nasty"

"Let’s Talk About Love"

"Is It Over"

"On The Rise"

"Tunnel Of Love"

"To Be Your Everything"

"Long Hair Woman"

"Forever "

"This Is Who I Am"

"When Love Is Gone"

"Who Cries Now"













