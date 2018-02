4 фев 2018



Новое видео ROAD TO JERUSALEM "Widowmaker”, новое видео группы ROAD TO JERUSALEM, в состав которой входят Per Møller Jensen (The Haunted, Invocater, Konkhra), Andreas Holma (Hypocrisy, Scar Symmetry, Soilwork), Michael Skovbakke (Konkhra) и Josh Tyree, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего второго марта.









просмотров: 253