4 фев 2018



Новый альбом SOL INVICTUS выйдет весной 23 марта на Prophecy Productions состоится релиз нового альбома SOL INVICTUS "Necropolis":



“Portal”

“Nine Elms”

“Old Father Thames”

“See Them”

“Serpentine”

“Still Born Summer”

“Brick Lane”

“Turn Turn Turn”

“The Last Man”

“The Garden Of Love”

“Kill Burn”

“Set The Table”

“Murder On Thames”

“Shoreditch”

“Necropolis Egress”











