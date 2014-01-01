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*Crisix*



4 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CRISIX

4 мар 2016 : 		 Новое видео CRISIX

27 янв 2016 : 		 Трейлер нового альбома CRISIX

21 дек 2015 : 		 CRISIX на Listenable Records

7 май 2014 : 		 Новое видео CRISIX

27 янв 2014 : 		 CRISIX на Apostasy Records

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|||| 4 фев 2018

Обложка и трек-лист нового альбома CRISIX

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CRISIX опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Against The Odds", выход которого намечен на 23 марта Listenable Records. Мастеринг материала проводил Jens Bogren (Arch Enemy, At The Gates, Bloodbath, Kreator et al) в Fascination Street Studios:

“Get Out Of My Head”
“Leech Breeder”
“Technophiliac”
“Perseverance”
“Xenomorph Blood”
“Prince Of Saiyans”
“Leave Your God Behind”
“Cut The Shit”
“The North Remembers”

CRISIX Announce Against The Odds Album; Artwork Revealed



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

DefLeppard
5 фев 2018, 01:28		Первый и третий альбом просто вынос мозга,надеюсь и этот раз не подкачают


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