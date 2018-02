4 фев 2018



Обложка и трек-лист нового альбома CRISIX CRISIX опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Against The Odds", выход которого намечен на 23 марта Listenable Records. Мастеринг материала проводил Jens Bogren (Arch Enemy, At The Gates, Bloodbath, Kreator et al) в Fascination Street Studios:



“Get Out Of My Head”

“Leech Breeder”

“Technophiliac”

“Perseverance”

“Xenomorph Blood”

“Prince Of Saiyans”

“Leave Your God Behind”

“Cut The Shit”

“The North Remembers”









