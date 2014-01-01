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4 фев 2018
Обложка и трек-лист нового альбома CRISIX
CRISIX опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Against The Odds", выход которого намечен на 23 марта Listenable Records. Мастеринг материала проводил Jens Bogren (Arch Enemy, At The Gates, Bloodbath, Kreator et al) в Fascination Street Studios:
“Get Out Of My Head”
“Leech Breeder”
“Technophiliac”
“Perseverance”
“Xenomorph Blood”
“Prince Of Saiyans”
“Leave Your God Behind”
“Cut The Shit”
“The North Remembers”
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DefLeppard
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