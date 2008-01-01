4 фев 2018



Переиздание ENSLAVED выйдет весной By Norse Music второго марта выпустят в диджипаке и в цифровом варианте и двадцатого апреля на виниле переиздание альбома ENSLAVED "Hordanes Land":



“Slaget i skogen bortenfor (Epilog / Slaget)”

“Allfǫðr Oðinn”

“Balfǫr (Andi fara / Prologr)”

“Enslaved” (Bonus Track)









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