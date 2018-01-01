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Depravity







4 фев 2018 : Новая песня DEPRAVITY



4 фев 2018



Новая песня DEPRAVITY "Despondency", новая песня группы DEPRAVITY, в состав которой входят участники IMPIETY, THE FUROR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Evil Upheaval", выход которого запланирован на 30 апреля на Transcending Obscurity Records. Сведение и мастеринг проводили в Hertz Studios (Behemoth, Vader), а оформление создал Alex Tartsus (Sinister, De Profundis).



Трек-лист:



"Manic Onslaught"

"Insanity Reality"

"Repugnant"

"Despondency"

"The Great Divide"

"Victimizer"

"Tormented"

"Evil Upheaval"

"Vile Defloration"











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