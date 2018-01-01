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*Depravity*



4 фев 2018 : 		 Новая песня DEPRAVITY

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|||| 4 фев 2018

Новая песня DEPRAVITY

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"Despondency", новая песня группы DEPRAVITY, в состав которой входят участники IMPIETY, THE FUROR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Evil Upheaval", выход которого запланирован на 30 апреля на Transcending Obscurity Records. Сведение и мастеринг проводили в Hertz Studios (Behemoth, Vader), а оформление создал Alex Tartsus (Sinister, De Profundis).

Трек-лист:

"Manic Onslaught"
"Insanity Reality"
"Repugnant"
"Despondency"
"The Great Divide"
"Victimizer"
"Tormented"
"Evil Upheaval"
"Vile Defloration"

DEPRAVITY Featuring IMPIETY, THE FUROR Members Reveal New Album Details; "Despondency" Track Streaming




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