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*Armored Dawn*



4 фев 2018 : 		 Новое видео ARMORED DAWN

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Новое видео ARMORED DAWN

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"Sail Away", новое видео группы ARMORED DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Barbarians In Black", выходящего на AFM Records.

Сведением и мастерингом альбома занимался Seeb Levermann (Orden Ogan, Rhapsody Of Fire). В феврале - марте этого года бразильцы выступят на разогреве у SAXON в Европе.

ARMORED DAWN Debut "Sail Away" Music Video





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