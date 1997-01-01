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4 фев 2018
Новое видео ARMORED DAWN
"Sail Away", новое видео группы ARMORED DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Barbarians In Black", выходящего на AFM Records.
Сведением и мастерингом альбома занимался Seeb Levermann (Orden Ogan, Rhapsody Of Fire). В феврале - марте этого года бразильцы выступят на разогреве у SAXON в Европе.
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