4 фев 2018



Новое видео ARMORED DAWN "Sail Away", новое видео группы ARMORED DAWN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Barbarians In Black", выходящего на AFM Records.



Сведением и мастерингом альбома занимался Seeb Levermann (Orden Ogan, Rhapsody Of Fire). В феврале - марте этого года бразильцы выступят на разогреве у SAXON в Европе.













