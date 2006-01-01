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*Deicide*



5 фев 2018 : 		 DEICIDE возобновили работу

22 ноя 2016 : 		 DEICIDE расстались с гитаристом

5 окт 2016 : 		 DEICIDE завершили запись ударных

9 авг 2016 : 		 Лидер DEICIDE: «Corey, а не лососнуть ли тебе тунца?»

16 май 2016 : 		 У DEICIDE есть «восемь-девять» песен

15 июн 2015 : 		 Видео с выступления DEICIDE

29 дек 2014 : 		 У DEICIDE уже есть песни для нового альбома

16 дек 2014 : 		 Видео с выступления DEICIDE

4 ноя 2014 : 		 GLEN BENTON не одобряет сатанинские шоу BEHEMOTH и WATAIN

5 дек 2013 : 		 Новое видео DEICIDE

1 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от DEICIDE

1 окт 2013 : 		 Новая песня DEICIDE

24 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома DEICIDE

2 сен 2013 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет в ноябре

22 авг 2013 : 		 Название и трек-лист нового альбома DEICIDE

20 авг 2013 : 		 DEICIDE завершили запись вокала

3 апр 2013 : 		 Видео с выступления DEICIDE

26 фев 2013 : 		 DEICIDE завершили запись ритм-партий

15 фев 2013 : 		 DEICIDE назвали имя продюсера

13 дек 2012 : 		 Видео с выступления DEICIDE

5 окт 2012 : 		 Барабанщик DEICIDE в новом хардкор-проекте с участниками CANNIBAL CORPSE, Ex-TERROR

10 апр 2012 : 		 Фронтмен DEICIDE назвал Dave’а Mustaine’а «выпавшей прямой кишкой»

30 мар 2012 : 		 Видео с выступления DEICIDE

8 мар 2012 : 		 Качественное видео с выступления DEICIDE

25 фев 2012 : 		 Новое видео DEICIDE

24 июн 2011 : 		 Видео с выступления DEICIDE

13 мар 2011 : 		 Бывший гитарист DEICIDE: GLEN BENTON ненавидит меня больше, чем Иисуса

12 мар 2011 : 		 Видео с выступления DEICIDE

22 фев 2011 : 		 Видео с выступления DEICIDE

13 фев 2011 : 		 Новый альбом DEICIDE в сети

8 фев 2011 : 		 Трейлер нового альбома DEICIDE

25 янв 2011 : 		 Новая песня DEICIDE

11 янв 2011 : 		 Новая песня DEICIDE

2 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома DEICIDE

28 ноя 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DEICIDE

12 май 2008 : 		 DEICIDE: новый альбом доступен для прослушивания

14 апр 2008 : 		 DEICIDE: Glen'а Benton'а в президенты!

22 фев 2008 : 		 DEICIDE: новая песня в сети

2 ноя 2007 : 		 Ralph Santolla снова в DEICIDE?

25 май 2007 : 		 Пути DEICIDE и Ralph'a Santolla разошлись

31 янв 2007 : 		 Концерты DEICIDE в России отменены

26 янв 2007 : 		 Ударник DEICIDE арестован по подозрению в ограблении

8 янв 2007 : 		 DEICIDE открыли европейский тур без Glen'a Bentona'a

19 дек 2006 : 		 DEICIDE : Подробности о концертном DVD

1 дек 2006 : 		 DVD DEICIDE "Doomsday In L.A." выйдет в январе

1 ноя 2006 : 		 DEICIDE сняли концерт в Чикаго для DVD

24 авг 2006 : 		 Видеоклип DEICIDE запрещен в Великобритании

20 авг 2006 : 		 Новый альбом DEICIDE в сети

2 авг 2006 : 		 Новый альбом DEICIDE выйдет в четырех вариантах

20 июл 2006 : 		 Видеоклип DEICIDE "Homage For Satan" в сети

27 май 2006 : 		 Перенесен срок выхода нового альбома DEICIDE

13 май 2006 : 		 Обложка к новому альбому DEICIDE опубликована в сети

27 мар 2006 : 		 DEICIDE: репортаж из студии о записи "The Stench of Redemption"

5 мар 2006 : 		 Glen Benton (DEICIDE): "Я ненавижу братьев Hoffman больше всего на свете"

19 янв 2006 : 		 DEICIDE выложили новый трек

13 дек 2005 : 		 DEICIDE: DVD "When London Burns" в январе

24 окт 2005 : 		 DEICIDE пишут новый материал

17 июл 2005 : 		 На концерте DEICIDE арестовано 15 человек

12 июл 2002 : 		 Deicide работают над новым материалом.

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|||| 5 фев 2018

DEICIDE возобновили работу

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DEICIDE вернулись в студию для работы над новым альбомом, о чем сообщили на официальной странице в Facebook.



DEICIDE Putting Finishing Touches On New Album



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol
5 фев 2018, 19:49		Глен - ленивый мудак.

Exterminator
6 фев 2018, 01:04		Уже и подзабыл что они им начинали заниматься))


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