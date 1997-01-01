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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [19]
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*Dee Snider*



5 фев 2018 : 		 DEE SNIDER завершил работу над альбомом

6 ноя 2017 : 		 DEE SNIDER: «Мы не будем обижать фанатов возвращением TWISTED SISTER»

25 сен 2017 : 		 Видео выступления DEE SNIDER

7 дек 2016 : 		 Новое видео DEE SNIDER

23 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о том, почему голосовал против Трампа

8 ноя 2016 : 		 DEE SNIDER о политике Трампа

4 окт 2016 : 		 DEE SNIDER: «Я не могу этим вечно заниматься!»

28 сен 2016 : 		 Видео с текстом от DEE SNIDER

21 сен 2016 : 		 DEE SNIDER исполнил новую версию TWISTED SISTER

26 авг 2016 : 		 DEE SNIDER: «Большинство не оценит мой альбом»

22 авг 2016 : 		 DEE SNIDER помог CRISS'y ANGEL'y

29 июл 2016 : 		 Новый альбом DEE SNIDER выйдет осенью

14 мар 2016 : 		 DEE SNIDER считает вокалиста MÖTLEY CRÜE убийцей

22 янв 2016 : 		 DEE SNIDER нашёл лейбл

16 янв 2016 : 		 DEE SNIDER обещает "мейнстрим" на своём новом альбоме

24 дек 2015 : 		 DEE SNIDER выступил с TAYLOR DAYNE

17 дек 2015 : 		 DEE SNIDER о Дональде Трампе

19 ноя 2015 : 		 DEE SNIDER присоединился на сцене к BARENAKED LADIES

22 окт 2015 : 		 UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING будут представлять песни DEE SNIDER'а

10 сен 2015 : 		 Как DEE SNIDER поссорился с PAUL'ом STANLEY

19 авг 2015 : 		 DEE SNIDER исполнил новую песню

8 июл 2015 : 		 Новая песня DEE SNIDER'a

7 май 2015 : 		 Хоррор DEE SNIDER'a перезагрузят

9 апр 2015 : 		 DEE SNIDER: "безответственное поведение" A.J. PERO привело к его смерти

27 мар 2015 : 		 Dee Snider извинился перед Doug'ом Aldrich'ем и оскорбительно отозвался о KISS

12 фев 2015 : 		 DOUG ALDRICH ответил DEE SNIDER'у: "Да ты полный болван!"

1 фев 2015 : 		 Видео с выступления DEE SNIDER

27 янв 2015 : 		 DEE SNIDER собирается выпустить сольный альбом

20 ноя 2014 : 		 Лучшее из 'Rock & Roll Christmas Tale' DEE SNIDER

17 окт 2014 : 		 DEE SNIDER принял участие в конкурсе 'Shoot The Puck'

16 окт 2014 : 		 DEE SNIDER выпустит три новые песни в новом сборнике

14 мар 2013 : 		 DEE SNIDER о Клайве Бёрре

28 фев 2013 : 		 DEE SNIDER: «KROKUS просто кинули мою жену и угрожали ей»

24 янв 2013 : 		 TED NUGENT ответил DEE SNIDER'y

15 янв 2013 : 		 Видео DEE SNIDER и PUPPET SHAKESPEARE PLAYERS

21 сен 2012 : 		 DEE SNIDER исполнил классику TWISTED SISTER, AC/DC

14 сен 2012 : 		 RUDY SARZO, BOB KULICK присоединились на сцене к DEE SNIDER'y

30 май 2012 : 		 DEE SNIDER исполнил несколько песен для радиослушателей

1 май 2012 : 		 DEE SNIDER: новое видео

29 апр 2012 : 		 Три песни от DEE SNIDER'a

13 апр 2012 : 		 DEE SNIDER осудил AXL’а ROSE’а за то, что тот отказался принять участие в церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла

6 апр 2012 : 		 DEE SNIDER: новый трек

3 мар 2012 : 		 Сольный альбом DEE SNIDER 'a выйдет в мае

19 окт 2011 : 		 BIFF BYFORD, SEBASTIAN BACH на сольном альбоме DEE SNIDER

2 фев 2011 : 		 Кавер-версия Фрэнка Синатры от DEE SNIDER

21 июн 2005 : 		 Dee Snider: снято домашнее видео

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|||| 5 фев 2018

DEE SNIDER завершил работу над альбомом

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DEE SNIDER завершил запись вокала для нового сольного альбома, которая проходила вместе с вокалистом HATEBREED Jamey Jasta в качестве продюсера. Предположительно в записи материала также приняли участие: Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (LAMB OF GOD), Joel Grind и Nick Bellmore (TOXIC HOLOCAUST) и Charlie Bellmore (KINGDOM OF SORROW).



DEE SNIDER Completes Recording JAMEY JASTA-Produced Solo Album





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