5 фев 2018



DEE SNIDER завершил работу над альбомом DEE SNIDER завершил запись вокала для нового сольного альбома, которая проходила вместе с вокалистом HATEBREED Jamey Jasta в качестве продюсера. Предположительно в записи материала также приняли участие: Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (LAMB OF GOD), Joel Grind и Nick Bellmore (TOXIC HOLOCAUST) и Charlie Bellmore (KINGDOM OF SORROW).

















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