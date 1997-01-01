DEE SNIDER завершил работу над альбомом

DEE SNIDER завершил запись вокала для нового сольного альбома, которая проходила вместе с вокалистом HATEBREED Jamey Jasta в качестве продюсера. Предположительно в записи материала также приняли участие: Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (LAMB OF GOD), Joel Grind и Nick Bellmore (TOXIC HOLOCAUST) и Charlie Bellmore (KINGDOM OF SORROW).
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).