Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [89]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [47]
*Новая песня JUDAS PRIEST [42]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [19]
*
[= ||| все новости группы



*TNT*



5 фев 2018 : 		 Видео с выступления TNT

24 янв 2018 : 		 TONY HARNELL: «Я отлично провёл время в SKID ROW, и я не уходил из TNT»

26 ноя 2017 : 		 У TNT новый вокалист

12 окт 2017 : 		 TNT опять без вокалиста

3 май 2017 : 		 Видео с выступления TNT

5 дек 2016 : 		 TNT на FRONTIERS MUSIC SRL

29 авг 2016 : 		 TNT готовы к студийной работе

22 май 2016 : 		 TONY HARNELL опять вернулся в TNT

14 янв 2015 : 		 Бывший вокалист TNT и гитарист DEVICE в акустике

5 янв 2015 : 		 TNT не планируют прекращать деятельность

4 янв 2015 : 		 TONY HARNELL опять ушёл из TNT

30 ноя 2014 : 		 TNT сочиняют песни для нового альбома

24 авг 2014 : 		 Концертный релиз TNT выйдет в сентябре

4 авг 2014 : 		 Гитарист TNT: «До 1980-го рок был лучше»

20 июл 2014 : 		 Видео с выступления TNT

2 июл 2014 : 		 Вокалисту SHY/Ex-TNT предстоит новая операция

21 мар 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления TNT

29 янв 2014 : 		 Видео с выступления TNT

19 янв 2014 : 		 TONY HARNELL в TNT: видео с первого выступления

19 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD TNT

14 дек 2013 : 		 TNT выпустили DVD с юбилейным шоу

9 дек 2013 : 		 TNT с TONY HARNELL'ом готовы к туру

18 окт 2013 : 		 TONY HARNELL официально вернулся в TNT

12 авг 2013 : 		 TONY MILLS об уходе из TNT

5 авг 2013 : 		 TONY HARNELL: «Говорить о реюнионе TNT преждевременно»

4 мар 2013 : 		 SID RINGSBY вернулся в TNT

28 янв 2013 : 		 TNT продают новый трек

10 янв 2013 : 		 Вокалист TNT работает над сольным альбомом

18 дек 2012 : 		 Из TNT ушел басист

6 июн 2012 : 		 TONY HARNELL присоединился к TNT на юбилейном концерте

30 апр 2012 : 		 TONY HARNELL присоединится к TNT на юбилейном концерте?

22 сен 2011 : 		 TNT сняли концерт на DVD

3 май 2011 : 		 Новое видео TNT

28 апр 2011 : 		 Умер клавишник TNT

16 янв 2011 : 		 Трейлер нового альбома TNT

12 ноя 2010 : 		 Семплы с нового альбома TNT

10 ноя 2010 : 		 Новый альбом TNT выйдет в декабре

30 авг 2010 : 		 Вокалист TNT перенес сердечный приступ

6 сен 2008 : 		 Семплы с нового альбома TNT

9 авг 2008 : 		 Новый альбом TNT

17 ноя 2006 : 		 Обнародованы названия некоторых треков нового альбома TNT

10 ноя 2006 : 		 Последние новости от TNT

18 авг 2006 : 		 Концертный DVD от TNT "Live In Madrid" выйдет в сентябре

17 май 2006 : 		 TNT нашли нового фронтмена

9 апр 2006 : 		 Tony Harnell покинул TNT

23 сен 2002 : 		 TNT засели в студию

| - |
|||| 5 фев 2018

Видео с выступления TNT

*
zoom
*
* *
Видео с выступления TNT, которое состоялось 12 января в Rockefeller, Oslo, Norway, доступно для просмотра ниже.



TNT Featuring New Singer BAOL BARDOT BULSARA: Video Of Oslo Concert




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 222

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cradle Of Filth Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом