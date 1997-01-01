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*War of Thrones*



5 фев 2018 : 		 Новое видео WAR OF THRONES

19 дек 2017 : 		 Дебютный альбом WAR OF THRONES выйдет весной

11 мар 2014 : 		 WAR OF THRONES готовы к новой битве

14 июл 2012 : 		 WAR OF THRONES готовы к выступлению

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|||| 5 фев 2018

Новое видео WAR OF THRONES

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"Rule The World", новое видео группы WAR OF THRONES, возглавляемой бывшим вокалистом CRIMSON GLORY/LEATHERWOLF Wade'ом Black'ом, в который также входят гитарист Rick Renstrom (ROB ROCK, LEASH LAW), басист Rich Marks (HOLMES AND SLICE) и ударник Jasin Marxx (DISASTERPIECE, DREAMZFATE),доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Conflict In Creation", выходящего девятого марта на Sonic Night Music Club.

WAR OF THRONES Featuring Former Members Of CRIMSON GLORY And ROB ROCK Announce New Music Video




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