5 фев 2018



Новое видео BEYOND THE STYX “Danse Macabre”, новое видео группы BEYOND THE STYX, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Stiigma", выходящего 23 февраля на Klonosphere/Season of Mist Distribution & Diorama Records:



“Neoblivion”

“Poison IV”

“paranØmmunation”

“Decima”

“King S.”

“Danse Macabre”

“DTNT”

“Lightmare”

“Walls (Cement Of Disorder)”

“Checkfate”











