5 фев 2018



Новая песня LECHEROUS NOCTURNE “Quantum Mysticism”, новая песня группы LECHEROUS NOCTURNE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Occultaclysmic", выход которого запланирован на шестое апреля:



“By Conquest Or Consent”

“Quantum Mysticism”

“Occultaclysmic”

“Tower Of Silence”

“Remembrance”

“Unidimensional Eclipse”

“Psionics”

“Time’s Ceaseless Onslaught”

“Planet Of The Crossing”











