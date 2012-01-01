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*Lecherous Nocturne*



5 фев 2018 : 		 Новая песня LECHEROUS NOCTURNE

30 мар 2015 : 		 Новое видео LECHEROUS NOCTURNE

2 окт 2013 : 		 LECHEROUS NOCTURNE на WILLOWTIP RECORDS

21 авг 2013 : 		 Новое видео LECHEROUS NOCTURNE

20 фев 2013 : 		 Новая песня LECHEROUS NOCTURNE

18 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома LECHEROUS NOCTURNE

26 дек 2012 : 		 Новая песня LECHEROUS NOCTURNE

13 сен 2012 : 		 Новый альбом LECHEROUS NOCTURNE выйдет в феврале

19 янв 2012 : 		 Обложка нового альбома LECHEROUS NOCTURNE

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|||| 5 фев 2018

Новая песня LECHEROUS NOCTURNE

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“Quantum Mysticism”, новая песня группы LECHEROUS NOCTURNE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Occultaclysmic", выход которого запланирован на шестое апреля:

“By Conquest Or Consent”
“Quantum Mysticism”
“Occultaclysmic”
“Tower Of Silence”
“Remembrance”
“Unidimensional Eclipse”
“Psionics”
“Time’s Ceaseless Onslaught”
“Planet Of The Crossing”

LECHEROUS NOCTURNE Announce Occultaclysmic Album; вЂњQuantum MysticismвЂќ Track Streaming




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