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*Новое видео BLAZE BAYLEY [19]
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*Corroded*



5 фев 2018 : 		 Альбом CORRODED будет пересведен

19 авг 2017 : 		 Новое видео CORRODED

16 авг 2017 : 		 Трейлер нового ЕР CORRODED

28 июл 2017 : 		 Новая песня CORRODED

22 июн 2017 : 		 CORRODED на Sweden Rock

14 июн 2017 : 		 Видео с текстом от CORRODED

26 мар 2017 : 		 Новое видео CORRODED

18 фев 2017 : 		 Новая песня CORRODED

6 фев 2017 : 		 Новый сингл CORRODED выйдет зимой

23 дек 2016 : 		 CORRODED на Despotz Records

9 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома CORRODED

18 июл 2012 : 		 CORRODED исполнили два новых трека

14 ноя 2010 : 		 Новое видео CORRODED

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|||| 5 фев 2018

Альбом CORRODED будет пересведен

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Шведская группа CORRODED дала добро диджею, продюсеру и занимающемуся ремиксами Zardonic'y право поработать над альбомом "Defcon Zero", в оригинале выпущенном в апреле прошлого года. Прослушать, что получилось с одним из этих треков, "Defcon Zero", можно ниже.

«Мы были полностью за идею услышать ремикс одной из наших песен, но Zardonic пошел даль и принес нам брутальный микс всех песен альбома и нам понравилось то, что у него получилось с первого раза! Ты по-прежнему можешь ощущать и слышать сердца группы, но в ремиксе от Zardonic'a он вывел все на новый уровень — отличная работа!»

CORRODED вЂ“ Defcon Zero Album To Receive Remix Treatment From Producer ZARDONIC





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