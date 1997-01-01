|
|
|
все новости группы
|
5 фев 2018
Альбом CORRODED будет пересведен
Шведская группа CORRODED дала добро диджею, продюсеру и занимающемуся ремиксами Zardonic'y право поработать над альбомом "Defcon Zero", в оригинале выпущенном в апреле прошлого года. Прослушать, что получилось с одним из этих треков, "Defcon Zero", можно ниже.
«Мы были полностью за идею услышать ремикс одной из наших песен, но Zardonic пошел даль и принес нам брутальный микс всех песен альбома и нам понравилось то, что у него получилось с первого раза! Ты по-прежнему можешь ощущать и слышать сердца группы, но в ремиксе от Zardonic'a он вывел все на новый уровень — отличная работа!»
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).