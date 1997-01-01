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*A Perfect Circle*



5 фев 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

10 янв 2018 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

17 ноя 2017 : 		 Новое видео A PERFECT CIRCLE

9 ноя 2017 : 		 Вокалист A PERFECT CIRCLE ответил фанатам

8 ноя 2017 : 		 Более 60 фанатов были удалены с концерта A PERFECT CIRCLE за фото

17 окт 2017 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 апр 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала

10 апр 2017 : 		 Музыканты A PERFECT CIRCLE работают над новой музыкой по отдельности

31 мар 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE на BMG

23 фев 2017 : 		 Первое фото состава A PERFECT CIRCLE 2017

18 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое

10 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE приступят к работе в этом году

23 ноя 2016 : 		 A PERFECT CIRCLE поедут в тур в 2017

15 окт 2013 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 сен 2013 : 		 Сборник A PERFECT CIRCLE будет включать новую песню

10 сен 2013 : 		 Концертный бокс-сет A PERFECT CIRCLE выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Колыбельные от A PERFECT CIRCLE

15 фев 2013 : 		 Вокалист TOOL и A PERFECT CIRCLE: «У нас нет песен для проектов»

2 янв 2013 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE не против выпуска еще одного альбома

3 окт 2012 : 		 JOSH FREESE ушел из A PERFECT CIRCLE

10 сен 2012 : 		 A PERFECT CIRCLE отыграют шоу в Лас-Вегасе

1 фев 2012 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE продаёт свой дом за $1,8 миллионов

3 июл 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE исполнили новый трек

24 июн 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE не хотят записывать альбом

24 мар 2011 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE заявил, что выпуск нового альбома пока не планируется

15 ноя 2010 : 		 Видео с выступления A PERFECT CIRCLE

28 окт 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE в программе "Jimmy Kimmel Live!"

14 сен 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE официально возвращаются

6 авг 2010 : 		 Слухи о воссоединении A PERFECT CIRCLE набирают обороты

20 фев 2009 : 		 Барабанщик A PERFECT CIRCLE и NINE INCH NAILS выпустит новый сольный альбом

15 июл 2008 : 		 Умер менеджер A PERFECT CIRCLE

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Новая песня A PERFECT CIRCLE

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"TalkTalk", новая песня группы A PERFECT CIRCLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eat The Elephant", выход которого запланирован на 20 апреля на BMG:

01. Eat The Elephant
02. Disillusioned
03. The Contrarian
04. The Doomed
05. So Long, And Thanks For All The Fish
06. TalkTalk
07. By And Down The River
08. Delicious
09. DLB
10. Hourglass
11. Feathers
12. Get The Lead Out



A PERFECT CIRCLE To Release




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