Новая песня A PERFECT CIRCLE

"TalkTalk", новая песня группы A PERFECT CIRCLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eat The Elephant", выход которого запланирован на 20 апреля на BMG:
01. Eat The Elephant
02. Disillusioned
03. The Contrarian
04. The Doomed
05. So Long, And Thanks For All The Fish
06. TalkTalk
07. By And Down The River
08. Delicious
09. DLB
10. Hourglass
11. Feathers
12. Get The Lead Out
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