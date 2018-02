5 фев 2018



Новая песня A PERFECT CIRCLE "TalkTalk", новая песня группы A PERFECT CIRCLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Eat The Elephant", выход которого запланирован на 20 апреля на BMG:



01. Eat The Elephant

02. Disillusioned

03. The Contrarian

04. The Doomed

05. So Long, And Thanks For All The Fish

06. TalkTalk

07. By And Down The River

08. Delicious

09. DLB

10. Hourglass

11. Feathers

12. Get The Lead Out















