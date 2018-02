5 фев 2018



Новое видео REVERTIGO "Sailing Stones", новое видео группы REVERTIGO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Revertigo", выходящего 23 февраля на Frontiers Music Srl:



01. Hoodwinked

02. Sailing Stones

03. Symphony Of Fallen Angels

04. The Cause

05. Gate Of The Gods

06. False Flag

07. Unobtainium

08. Luciferian Break Up

09. Joan Of Arc

10. Break Away

11. In Revertigo















просмотров: 226